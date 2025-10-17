Подготовка к отопительному сезону и порядок на садовых участках – залог нашей безопасности!

Готовим дома к зиме безопасно!

С наступлением холодов мы активно используем печи и обогреватели. Инспекторы напомнили, как сделать это безопасно:

Печи: Проверяем дымоходы, ремонтируем печи, убираем все горючее подальше. Не оставляем печь без присмотра!

Обогреватели: Используем только исправные приборы, проверяем провода, не оставляем включенными без контроля и не сушим на них вещи!

Газ: Проверяем исправность газового оборудования и вентиляцию.

Чистота на участке – безопасность в доме!

Осень – идеальное время, чтобы привести свои садовые участки в порядок. Это не просто уборка, а важный шаг к предотвращению пожаров:

Убираем все лишнее: Мусор, сухая трава, опавшие листья – все это потенциальный источник огня. Расчищаем территорию вокруг строений!

Сжигаем мусор ПРАВИЛЬНО:

1. Только в безветренную погоду!

2. Далеко от построек и леса! 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов, 15 метров от дома и других построек, 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев, 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка. НО расстояния могут быть уменьшены вдвое, например, при сжигании мусора в бочке минимально допустимое расстояние до дома или другой постройки составит 7,5 метров.

3. Всегда имеем под рукой воду, песок или огнетушитель.

4. Не оставляем костер без присмотра до полного затухания!

Каждому вручили памятки с рекомендациями. Давайте будем внимательны и ответственны, ведь безопасность – это наша общая забота!