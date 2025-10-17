Три способа защиты от мошенников

Отсрочка при выдаче кредитов и займов

Потребительские кредиты и займы на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей теперь будут доступны заемщику только через 4 часа после подписания кредитного договора. Если же сумма кредита или займа превышает 200 тысяч рублей, отсрочка увеличивается до двух суток.

Передышка даст возможность человеку без последствий для кредитной истории отказаться от кредита, оформленного под влиянием эмоций или мошенников.

Сервис «второй руки»

Контроль над банковскими операциями можно доверить родственнику или другу. У этого человека будет право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся ему подозрительными. При этом у помощника не будет доступа к счету и права на самостоятельные операции.

Эта мера позволит защитить от мошенников наиболее уязвимых для мошенничества граждан, в первую очередь пожилых людей и подростков.

Способ и условия подключения услуги нужно уточнить в своем банке.

«Период охлаждения» при снятии наличных

Мошенники часто убеждают людей снимать со счетов и передавать им наличные деньги. Теперь банки обязаны проверять, не находится ли их клиент, снимающий наличные, под влиянием мошенников и не делает ли это вместо него злоумышленник.

Банк России определил девять признаков, которыми будут руководствоваться банки. Если операция соответствует хотя бы одному критерию, банк сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу денег в банкомате – до 50 тысяч рублей в сутки.

Среди этих признаков:

– непривычное время суток,

– нетипичная сумма или местонахождение банкомата,

– запрос на выдачу средств несвойственным способом.

Если вы уверены, что никто вас не обманывает и деньги вам необходимы, вы всегда можете снять нужную сумму в офисе банка.

Конечно, полной защиты не гарантирует ни одна мера. Но чем больше барьеров мы поставим на пути мошенников, тем меньше денег они смогут похитить.

Защита от мошенников – одна из главных тем онлайн-занятий Банка России по финансовой грамотности для старшего поколения, который продлится до 17 декабря.

Курс включает четыре блока: «Финансы для жизни», «Финансовая безопасность», «Банковские услуги» и «Наследство». Присоединиться к занятию можно индивидуально или группой. Каждый участник получит сертификат.

Подробности на сайте проекта – pensionfg.ru.

