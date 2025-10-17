Состоялось выездное занятие «Муниципальной школы» для депутатов представительных органов муниципальных образований Ленобласти

В работе «Муниципальной школы» приняли участие: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, руководитель Ленинградского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Рытов, руководитель аппарата Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Терентьев, депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Марина Левченко, глава Лодейнопольского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Баранов, глава Янегского сельского поселения Оксана Пескова, заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ленинградской области Алексей Рубцов.

Обсуждались вопросы национальных проектов в сфере культуры, концепции развития дополнительного образования в сфере искусств и регионального государственного контроля в сфере туристкой индустрии Ленобласти. С подробными разъяснениями выступали профессиональные лекторы во главе с первым заместителем председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольгой Мельниковой.

«Сегодняшнее мероприятие прошло на высшем уровне! Во-первых, место проведения у Александро-Свирского монастыря оказалось очень символичным. Во-вторых, тема была действительно актуальной – культура и туризм. На встрече присутствовали коллеги, которые напрямую занимаются этими вопросами. Беседа получилась весьма содержательной и конструктивной. Надеюсь, что все участники получили важную и нужную информацию для дальнейшей работы. Благодарю Сергея Баранова и Оксану Пескову за гостеприимство, а коллег-муниципалов за проявленный интерес и продуктивный диалог. Следующее заседание состоится в ноябре. Всех ждем!», — прокомментировал Дмитрий Рытов.

Глава Лодейнопольского района Сергей Баранов в своем обращении подчеркнул глубокую историческую связь места с судьбой страны, а также поблагодарил всех участников «Муниципальной школы» и передал президиуму памятные сувениры.