Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
21.10.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Пудость (котельная, очистные, администрация), ул. Половинкиной(частично), ул. Молодежная, ул. Зайончковского.
21.10.2025 с 09:00 до 17:00
Большеколпанского ТУ:
с. Никольское, ш. Киевское д.2-40.
21.10.2025 с 09:00 до 17:00
Кобринское ТУ:
д. Мельница, ул. Морская.
с 10:00 17.10.2025 до 18:00 23.10.25 с вкл. на ночь
Рождественское ТУ:
с. Рождествено, пр-кт Большой, дома 119-151 нечет. сторона.
