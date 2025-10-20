Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

21.10.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Пудость (котельная, очистные, администрация), ул. Половинкиной(частично), ул. Молодежная, ул. Зайончковского.

 

21.10.2025 с 09:00 до 17:00

Большеколпанского ТУ:

с. Никольское, ш. Киевское д.2-40.

 

21.10.2025 с 09:00 до 17:00

Кобринское ТУ:

д. Мельница, ул. Морская.

 

с 10:00 17.10.2025 до 18:00 23.10.25 с вкл. на ночь

Рождественское ТУ:

с. Рождествено, пр-кт Большой, дома 119-151 нечет. сторона.