«Вслед за Пушкиным» вместе с Сергеем Светлицким

Любовь А.С. Пушкина к дороге оставила нам память о множестве мест, которые вдохновляли поэта, наполняя его душу впечатлениями и раздумьями, где он черпал сюжеты для своих произведений, идеи и характеры для своих героев. Многие художники старались запечатлеть знаменитые пушкинские места. Одним из них был выдающийся художник-архитектор, член Союза художников СССР Сергей Павлович Светлицкий (1913–1992).

Сергей Светлицкий родился в Санкт-Петербурге в семье архитектора П.П. Светлицкого. В 1945 году окончил институт им. И.Е. Репина Академии художеств. Участвовал в работе правительственной комиссии по восстановлению Гомеля, Могилева и Минска. В 1947 году Светлицкий стал членом Союза архитекторов СССР и до 1951 года работал в Ленинграде, занимаясь восстановлением комплекса зданий Государственного Эрмитажа в Художественном фонде Ленинграда.

В 1946 году Сергей Светлицкий приобрел участок в поселке Вырица Гатчинского района, на котором построил дом по собственному проекту в соавторстве с супругой К.В. Агафоновой. Вырицкий дом стал центром, скрепляющим всю семью. На протяжении нескольких десятилетий здесь находилась мастерская Светлицкого. После кончины в 1992 году художник был похоронен здесь же, в Вырице.

Сергею Светлицкому было свойственно невероятное трудолюбие. Он оставил значительное художественное наследие, выполненное в разных техниках и жанрах. Это и живописные работы, написанные маслом, пастелью, акварелью, и графика, выполненная карандашом, углем и стеклографом, а также линография, эстампы и диорамы.

Сергей Павлович творил до последних дней своей жизни. За весь период творческой деятельности им было создано более тысячи картин, рисунков, эскизов и зарисовок, которые хранятся не только в семейном собрании, но и во многих музеях и частных коллекциях России.

Особое место в наследии С.П. Светлицкого занимают рисунки тех мест, где бывал Александр Сергеевич Пушкин. Созданию уникальной серии работ «По пушкинским местам» Сергей Павлович посвятил 12 лет своей жизни. Он создал около 190 таких работ, часть которых была приобретена Пушкинским музеем.

На выставке в библиотеке

им. А.И. Куприна представлены рисунки и миниатюрные авторские копии из семейной коллекции Светлицких, хранящиеся в фонде музея-усадьбы «Суйда». Эти работы по большей части относятся к 1970-м годам, написаны с натуры и имеют особую ценность. Как талантливый архитектор Сергей Павлович четко передавал архитектурный облик построек пушкинского времени. Работая с натуры, он видел и чувствовал поздние пристройки, отбрасывая их, он сразу реконструировал пейзаж и здания, приближая их к пушкинскому времени.

Выставка рисунков художника-архитектора Сергея Павловича Светлицкого «Вслед за Пушкиным» будет открыта до конца октября.

Подготовила Юлия Лысанюк