Общественные туалеты подорожали
В Гатчине начали действовать новые тарифы за посещение гражданами общественных туалетов на территории «Аэропарка» в микрорайоне Аэродром и в Госпитальном переулке.
Рубрики: Общество
В соответствии с решением Совета депутатов Гатчинского округа от 26 сентября 2025 года стоимость посещения общественных туалетов составляет теперь 30 рублей.
Вместе с тем расширен перечень льготных категорий, которые могут воспользоваться правом бесплатного посещения. Это:
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
- дети до 14 лет при сопровождении взрослых;
- инвалиды I, II и III группы;
- участники специальной военной операции и их близкие родственники (жена, дети, родители);
- ветераны боевых действий;
- многодетные семьи.
При посещении общественных туалетов необходимо предоставить документы, подтверждающие льготы.
УБДХ сообщает, что туалет в общественном пространстве «Аэропарк» временно закрыт на зимний период до весны 2026 года.
