Общественные туалеты подорожали

В Гатчине начали действовать новые тарифы за посещение гражданами общественных туалетов на территории «Аэропарка» в микрорайоне Аэродром и в Госпитальном переулке.

Рубрики:  Общество

В соответствии с решением Совета депутатов Гатчинского округа от 26 сентября 2025 года стоимость посещения общественных туалетов составляет теперь 30 рублей. 

Вместе с тем расширен перечень льготных категорий, которые могут воспользоваться правом бесплатного посещения. Это:

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; 

- дети до 14 лет при сопровождении взрослых; 

- инвалиды I, II и III группы; 

- участники специальной военной операции и их близкие родственники (жена, дети, родители); 

- ветераны боевых действий; 

- многодетные семьи.

При посещении общественных туалетов необходимо предоставить документы, подтверждающие льготы.

УБДХ сообщает, что туалет в общественном пространстве «Аэропарк» временно закрыт на зимний период до весны 2026 года.