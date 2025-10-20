Общественные туалеты подорожали

В соответствии с решением Совета депутатов Гатчинского округа от 26 сентября 2025 года стоимость посещения общественных туалетов составляет теперь 30 рублей.

Вместе с тем расширен перечень льготных категорий, которые могут воспользоваться правом бесплатного посещения. Это:

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;

- дети до 14 лет при сопровождении взрослых;

- инвалиды I, II и III группы;

- участники специальной военной операции и их близкие родственники (жена, дети, родители);

- ветераны боевых действий;

- многодетные семьи.

При посещении общественных туалетов необходимо предоставить документы, подтверждающие льготы.

УБДХ сообщает, что туалет в общественном пространстве «Аэропарк» временно закрыт на зимний период до весны 2026 года.