От Финского залива до «Минского моря»

ДОРОГА В БЕЛОРУССКИЕ ЗДРАВНИЦЫ

А на днях представители 47-го региона отправились в Минский район, в санатории «Пролесок», «Белорусочка» и «Юность». Белорусские здравницы неслучайно выбраны в качестве ориентира. Они давно полюбились россиянам, а природа в центре Республики чем-то напоминает Ленобласть— вблизи Минска раскинулись хвойные леса, и на берегах Заславского водохранилища, как и на Финском заливе, есть песчаные пляжи, причалы и курорты.

Рекреационная сеть на «Минском море», безусловно, развита, однако не все учреждения подходят для такой сложной миссии, как восстановление раненых бойцов.

— Везде очень радушное отношение и атмосфера, которая создаётся за счёт чудесной природы, интерьеров, обстановки, сопутствующей настроению и отдыху. Но мы понимаем, что есть и более сложные задачи, а именно реабилитация боевых травм и их последствий. И здесь, безусловно, есть медицинская компонента, которую необходимо профильно изучить нашим медикам,— подчеркнула директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленобласти Ирина Дрозденко.

ОБЩЕЕ ДЕЛО ЗАБОТЫ

Чтобы учесть все детали, эксперты разработают реабилитационно-оздоровительную программу для участников СВО. Она поможет соблюсти такие важные критерии, как качество медицинских услуг, доступность для маломобильных граждан, комфорт проживания и удобство инфраструктуры.

Ежегодно правом на санаторно-курортное лечение в Беларуси в рамках программы смогут воспользоваться около 800 ленинградцев. Инициативу Ленобласти поддержал первый вице-премьер правительства Республики Беларусь Николай Снопков. На встрече с Ириной Дрозденко свою заинтересованность в организации целевого направления для ленинградцев также выразило руководство областного исполнительного комитета Могилёвской области.

Ещё один важный аспект работы — организация санаторного лечения для бойцов на малой родине, в Ленобласти. Казалось бы, Ленинградская область несколько столетий славилась своими уникальными курортами, однако не всё удалось сохранить. Некоторые учреждения хотя и вернулись к жизни после упадка в 1990-е годы, но приобрели узкую специализацию или оказались недоступными для большинства населения.

На сегодняшний день регион несколько обделён здравницами, поэтому необходимо перенять лучшие практики, которые уже разработаны коллегами в сфере восстановительной медицины.

«ЗЕЛЁНЫЙ КОРИДОР» ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Сейчас Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске предоставляет медицинское сопровождение участникам СВО и их семьям. В частности, организован «зелёный коридор» для записи во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу. Медицинская служба центра помогает в организации консультаций по реконструктивной хирургии и протезированию в ведущих медучреждениях Ленобласти и Санкт-Петербурга.

Напомним, что на базе учреждения создан первый в России «Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО». В 2024 году здесь открылся Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации. Кроме того, в посёлке Ириновка во Всеволожском районе действует Центр восстановительного лечения участников СВО, рассчитанный на 50 мест. Проживая в парковой зоне, бойцы могут поправить здоровье и при этом получить все необходимые услуги Кластера, будь то помощь в трудоустройстве или решение жилищных проблем.

800 мест - ожидаемая квота по программе по санаторно-курортному лечению для ветеранов СВО

Александра СИДОРОВА