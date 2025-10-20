В Коммунаре отремонтировали дорогу

В ходе работ, которые стартовали в начале лета, была проведена реконструкция Малого переулка по всей длине – от пересечения с Привокзальной улицей и за Славянской улицей, а также ремонт участков дорог от ж/д переезда до Железнодорожной улицы (в общей сложности это почти километр). На участках выполнено полное обновление дорожного покрытия: подготовка основания, укладка нового асфальта в два слоя, монтаж новой системы водоотведения, подготовка основания для обустройства тротуаров, выполнена система освещения.

Как сообщили в компании, на сегодняшний момент строительная часть работ завершена и идет процесс сдачи всех отремонтированных объектов в эксплуатацию. Реконструкцию объектов дорожной сети, несмотря на их муниципальную принадлежность, застройщик провел за собственный счет.

«Мы постарались завершить работы максимально быстро и качественно, чтобы не перекрывать движение полностью и не создавать неудобства для жителей нашего квартала. Плохое состояние подъездных и внутриквартальных дорог мешает автотрафику, что приводит к пробкам и ухудшению качества жизни. Поэтому дальнейшее развитие инфраструктуры, в том числе дорожно-транспортной, в квартале «Ново-Антропшино» и городе Коммунар – остается для нас приоритетной задачей», – отметил коммерческий директор «Запстроя» Евгений Бескровный.

ГК «Запстрой» продолжает активно развивать и создавать комфортную среду для жителей города. В настоящее время компания активно участвует в строительстве нового детского дошкольного учреждения на 180 воспитанников, который планируется завершить уже в августе 2026 года.