Регистрация на ежегодный Форум потребительского рынка Ленинградской области открыта!

Открыта регистрация на ежегодный Форум потребительского рынка Ленинградской области.

Форум пройдёт 24 октября 2025 года на площадке ТРЦ «ЭкоПарк» в Мурино по адресу: Охтинская аллея, 9.

На площадке форума соберутся представители предприятий в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг населению, эксперты, представители деловых объединений, органов власти и организаций по поддержке бизнеса.

В рамках форума традиционно пройдут конкурсы на звание лучших по профессии в сфере потребительского рынка. В этом году за звание победителей в регионе будут бороться продавцы-консультанты, кассиры, продавцы автолавок, пекари, официанты, бармены, визажисты, флористы и ведущие игрового жанра.

Помимо конкурса на звание лучших по профессии и насыщенной деловой программы, участников и гостей ждут увлекательные мастер-классы и выставка брендов Ленинградской области.

Форум потребительского рынка Ленинградской области: новые знакомства, знания и возможности — регистрируйся сейчас на сайте форума: форум47.рф !

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОГРАММА ФОРУМА ЗДЕСЬ: https://форум47.рф

Организаторы форума: комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и центр «Мой бизнес».