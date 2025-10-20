В 47 регионе отметили День отца

«Сегодня хороший повод поздравить того особенного человека, который нужен нам всю жизнь: кто радуется нашим достижениям больше, чем своим, кто сильнее, чем мы переживает наши неудачи, кто всегда рядом, даже если очень далеко. Сегодня в России — День отца, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Главные уроки отцовства — не в громких наставлениях. Они в ежедневных мелочах. В том, как держим слово, в делах, отношениях и разговорах. Отцы, которые сегодня находятся на СВО за тысячи километров от дома, преподают своим детям, наверное, самый сильный урок в жизни — об ответственности, мужестве и любви к Родине.

Желаю всем отцам Ленинградской области главного — чтобы дети всегда гордились вами.

С поздравлением к жителям обратился полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе Игорь Руденя:

«Этот праздник, установленный Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, утверждает наши традиционные ценности и подчёркивает особую роль мужчины-отца в семье, в обществе и в воспитании детей. В России издревле мужчина был главой своего рода, опорой для своих родителей, для родных и близких, на собственном примере учил своих детей ответственности, честности и трудолюбию.

Благодарю всех мужчин, создавших вместе со своими жёнами крепкие, дружные, особенно многодетные семьи. Отцов, которые воспитали и воспитывают детей - достойных граждан своей страны.

Особые слова признательности сегодня адресованы отцам, которые сами и со своими сыновьями стоят на защите интересов России в зоне специальной военной операции! Вы подаёте настоящий пример мужества и патриотизма».

Праздничные активности охватили все муниципальные образования региона.

В Лужском районе состоялась интерактивная программа «Путешествие в сказку» в семейном клубе «Семь-Я». В Тихвине на площадке молодежного центра «Факел» прошла акция, посвященная Дню отца.

Ломоносовский район организовал интеллектуально-соревновательный КВИЗ семейных команд «Папы могут» и благотворительную ярмарку в поддержку отцов, находящихся в зоне СВО. В Приозерском районе папы смогли продемонстрировать свою силу на открытой тренировке по тяжелой атлетике «Отцы-молодцы!», а затем показать ловкость в заплыве-эстафете в бассейне поселка Плодовое.

В Сланцах на общественной территории «Изумрудный городок» прошла акция «Папа может», где дети своими руками делали поздравительные открытки для пап. В Подпорожье с 7 по 18 октября работала книжная выставка «Знаменитые книжные папы». В Гатчинском районе в поселке Дружная Горка состоялась выставка рисунков «Мой папа — супергерой» и праздничный концерт.

В деревне Большие Тайцы прошел футбольный турнир с участием пап. В Сланцах городской турнир по русским шашкам памяти мастеров Е.В. Свидерского и В.Н. Федорова был приурочен к Дню отца. В школах Приозерского района прошел Всероссийский семейный флешмоб «Мой папа-пример и опора».

Кроме того, в Семейном МФЦ Тихвинского района ребята и их папы проявили ловкость, смекалку и сноровку в спортивных состязаниях «Вместе с папой побеждаем!». В Приозерском районе курсисты Университета третьего возраста провели бал «Отцы и традиции, бал в честь сильных». «Весёлые старты с папой» и «А ну-ка, дедушки!» прошли в учреждениях социальной защиты. Управление ЗАГС Ленобласти организовало конкурс фотографий и видеопоздравлений «Мой папа самый лучший». Ролики ленинградцев с хештегом #отецгода2025 участвуют во Всероссийском флешмобе в рамках нацпроекта «Семья».