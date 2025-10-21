Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
22.10.2025 с 10:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
д. Новая (д.Большая Ивановка),
п. Тайцы,
ООО «Рускон».
22.10.2025 с 09:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
д. Маргусы.
22.10.2025 с 10:00 до 17:30
Рождественское ТУ:
д. Старое Поддубье,
д. Новое Поддубье.
22.10.2025 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Вопша.
22.10.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Вайялово,
тер. ДНП Родник,
д. Пегелево,
тер. СНТ Азимут(Тайцы),
тер. СНТ Обуховец(Тайцы),
п. Торфопредприятие,
тер. СНТ Дача,
д. Кирлово,
тер. СНТ Ольха (Тайцы),
тер. СНТ Лесное (Тайцы),
тер. СНТ Радуга (Тайцы),
тер. СНТ Тритон (Тайцы),
тер. СНТ Тайга (Тайцы),
тер. СНТ Мостовик (Тайцы),
тер. СНТ Тайцы,
гп. Тайцы, тер. СНТ Большие Тайцы,
тер. СНТ Градостроитель (Педлино),
гп. Тайцы.
22.10.2025 с 10:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Большое Ондрово (частично),
д. Вытти.
22.10.2025 с 09:00 до 14:00
г. Гатчина, ул. Кольцова д. 21; ул. Некрасова д. 19, 21, 21А, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 37; пер. Гоголя д. 1, 3, 4, 4А, 5, 7, 9; пер. Некрасова д. 3, 4, 6, 6а; ул. Гоголя д. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18; гараж.