Совхозное - бесхозное?

Подготовить предложения на основе программ и возможностей региона по расселению граждан из аварийных многоквартирных домов, которые ранее принадлежали совхозам и предприятиям, поручил строительному блоку губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с депутатами, где обсуждалась судьба жилья, бывшего в советские годы в собственности государственных предприятий.

«В решении этого вопроса надо идти законными процедурами: признание бесхозяйного имущества, регистрация права собственности муниципалитета и затем уже при необходимости включение в программу расселения ветхого аварийного жилья, либо в программу капитального ремонта, либо в программу текущего ремонта», — отметил Александр Дрозденко.

В Ленинградской области уже реализуется программа расселения аварийного жилья и жилых помещений, ранее находившихся в собственности Ленинградской области. В эту программу могут войти мероприятия по расселению жилья, ранее принадлежавшего совхозам.