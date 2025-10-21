В Ленобласти — новые меры поддержки родителей
Часть региональной выплаты на рождение ребенка можно будет получить еще ДО родов.
Об инициативе, которую завтра он внесет на рассмотрение Заксобрания, Александр Дрозденко сообщил сегодня на встрече с депутатами.
«Мы разрешим частично использовать эти средства еще до рождения ребенка, чтобы помочь родителям покрыть предстоящие расходы. Это принципиально новая, гибкая форма поддержки», — заявил губернатор.
Изменения коснутся единовременного пособия при рождении ребенка, которое выплачивается в Ленинградской области начиная с первого и каждого последующего ребенка. При этом для получения выплаты потребуется обязательная регистрация рождения в Ленинградской области.
Александр Дрозденко также поделился положительной статистикой: «Впервые у нас пошла аккуратная и осторожная тенденция роста рождений первых детей. Мы вошли в пятерку регионов-лидеров по итогам августа».
Речь идет о единовременном пособии на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания. В настоящее время размеры пособия составляют: 36715 рублей при рождении первого ребенка; 47205 рублей при рождении второго ребенка; 62940 рублей при рождении третьего и последующих детей.
Разблокировка ДО родов предлагается на уровне не менее 40% от размера пособия на первого ребенка.
Закон предстоит рассмотреть Законодательному собранию Ленинградской области.
В Ленинградской области выплачивается также региональный маткапитал.
Напомним, что в случае рождения первого, второго, третьего и последующих детей, начиная с 1 января 2025 года, средства регионального материнского капитала можно направить на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания посредством электронного сертификата в размере 50 тысяч рублей, при условии регистрации факта рождения в уполномоченных органах Ленинградской области.
Размер материнского капитала в случае рождения первого ребенка составляет 175 000 рублей, при рождении второго ребенка - 125 000 рублей, третьего и последующих детей - 139 281 рубль.