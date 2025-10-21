В Ленобласти — новые меры поддержки родителей

Об инициативе, которую завтра он внесет на рассмотрение Заксобрания, Александр Дрозденко сообщил сегодня на встрече с депутатами.

«Мы разрешим частично использовать эти средства еще до рождения ребенка, чтобы помочь родителям покрыть предстоящие расходы. Это принципиально новая, гибкая форма поддержки», — заявил губернатор.

Изменения коснутся единовременного пособия при рождении ребенка, которое выплачивается в Ленинградской области начиная с первого и каждого последующего ребенка. При этом для получения выплаты потребуется обязательная регистрация рождения в Ленинградской области.

Александр Дрозденко также поделился положительной статистикой: «Впервые у нас пошла аккуратная и осторожная тенденция роста рождений первых детей. Мы вошли в пятерку регионов-лидеров по итогам августа».

Речь идет о единовременном пособии на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания. В настоящее время размеры пособия составляют: 36715 рублей при рождении первого ребенка; 47205 рублей при рождении второго ребенка; 62940 рублей при рождении третьего и последующих детей.

Разблокировка ДО родов предлагается на уровне не менее 40% от размера пособия на первого ребенка.

Закон предстоит рассмотреть Законодательному собранию Ленинградской области.

В Ленинградской области выплачивается также региональный маткапитал.

Напомним, что в случае рождения первого, второго, третьего и последующих детей, начиная с 1 января 2025 года, средства регионального материнского капитала можно направить на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания посредством электронного сертификата в размере 50 тысяч рублей, при условии регистрации факта рождения в уполномоченных органах Ленинградской области.

Размер материнского капитала в случае рождения первого ребенка составляет 175 000 рублей, при рождении второго ребенка - 125 000 рублей, третьего и последующих детей - 139 281 рубль.