Почти 16 тысяч неипотечных сделок с недвижимостью заключили жители СЗФО в третьем квартале 2025 года

Сбербанк обеспечивает комплексный подход к обслуживанию таких сделок: в банке готовят договор, направляют документы на регистрацию и обеспечивают безопасный расчёт после перехода права.

Популярность сервиса заметно выросла — число договоров без ипотеки в СЗФО увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За прошедший квартал услугами электронной регистрации через Домклик от Сбера воспользовалось 12,5 тыс. жителей региона, а услугой «Безопасные расчёты» — порядка 10 тыс. человек. Для удобства пользователей существует специальный сервис «Регистрация и расчёты», позволяющий одновременно провести обе процедуры по сниженной стоимости.

Услуга подходит тем, кто покупает или продаёт вторичную недвижимость, землю или дом с участком за собственные средства. В сделке могут участвовать только физические лица и со стороны покупателя, и со стороны продавца.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Мы видим, что люди активнее обращаются к нашим сервисам для заключения сделок без ипотеки, поскольку хотят снизить риски и ускорить процесс покупки жилья. Услуги Сбера позволяют покупателю безопасно приобрести жильё независимо от наличия кредитования, а продавец получает комфортный процесс и уверенность в получении денег».

Чтобы сделка за собственные средства прошла быстро и удобно, менеджеры Домклик помогут на каждом этапе сделки:

Проверят недвижимость на юридическую чистоту. По итогам проверки клиент получит сертификат на возмещение стоимости недвижимости до 25 млн рублей и сможет быть уверен в безопасности предстоящей сделки.

Подготовят документы к сделке: составят договор купли-продажи, акт приёма-передачи и расписку, учитывая вашу ситуацию, требование законодательства и практику Росреестра.

Помогут зарегистрировать переход права собственности за два дня и безопасно перевести деньги продавцу.

Записаться на сделку за свои средства в офисе Сбербанка можно с помощью сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Фото freepik.com