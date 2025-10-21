«Оружейная галерея» — в финале «Золотого Трезини»

«В этом году на премию подали почти 1300 заявок из 54 стран — конкуренция выросла более чем на треть. И тем ценнее, что сразу четыре проекта из Ленинградской области вошли в число 69 финалистов. Это признание не только архитекторов, но и тех городов, где создаются такие проекты. Гатчина, Ивангород, Мурино и Новоселье показывают, что у нас есть собственная архитектурная школа, способная говорить с миром на одном уровне. Поздравляю авторов и жителей — быть в финале “Золотого Трезини” значит уже быть в числе лучших», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

«Оружейная галерея» в Восточном полуциркуле Гатчинского дворца включает 210 музейных предметов XVI–XVIII веков из России, Европы и Османской империи. Проект сочетает круговой показ экспонатов, акцентную подсветку, аудиоэффекты и QR-коды с интерактивной информацией, создавая погружение в исторический контекст.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 21 ноября в Государственном Эрмитаже, а лучшие работы войдут в коллекцию Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Премия «Золотой Трезини» проходит под девизом «Архитектура как искусство» и ежегодно объединяет архитекторов, реставраторов и дизайнеров из десятков стран. В 2025 году экспертный отбор прошли 1289 заявок из 54 стран, а в шорт-лист вошли 69 проектов из 13 государств.

Фото Ольги Фирсовой