Оружейная галерея – на «Музейном Олимпе»

Экспозиция открылась в июне 2025 года и сразу же привлекла внимание посетителей музея и экспертов. Здесь представлена коллекция огнестрельного охотничьего оружия, ядро которой сформировал граф Григорий Орлов – первый владелец Гатчинского дворца. В Оружейной галерее более 200 экспонатов: это охотничье и парадное огнестрельное оружие, изготовленное в XVI–XVIII веках в странах Европы и, конечно, России.

Итоги Всероссийского конкурса «Музейный Олимп», который проходит по инициативе ИКОМ России (Международного совета музеев) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, были подведены в Казани 17 октября. Победителей выбирали в номинациях «Музей России 2025 года», «Выставка», «Музей – детям», «Музейное событие», «Экспозиция» и «Музейный шедевр». На конкурс было подано 189 заявок от музеев всей страны.

Фото пресс-службы музея-заповедника “Гатчина”