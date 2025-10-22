Продажа тоников и энергетиков несовершеннолетним будет под муниципальным контролем

Проект закона разработан в целях реализации положений Федерального закона от 08.08.2024 №304-ФЗ «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним и о внесении изменения в статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Данный закон регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья несовершеннолетних от воздействия потребления безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), а также отношения в сфере ограничения торговли такими напитками. Он также устанавливает, что контроль (надзор) за соблюдением запретов и ограничений, установленных статьями 2 - 4 Федерального закона № 304-ФЗ, осуществляется в рамках регионального государственного контроля (надзора) в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических).

Организация и осуществление этого регионального госконтроля (надзора) регулируются Федеральным законом №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с которым полномочия по осуществлению отдельных видов регионального государственного контроля (надзора) могут передаваться для осуществления органам местного самоуправления.

Во втором чтении были рассмотрены и приняты 28 поправок, которые отразили замечания, высказанные в ходе первого чтения депутатами и Советом муниципальных образований Ленинградской области.

Так, поправками уточнен предмет регулирования и правовая основа законопроекта, конкретизированы обязанности органов МСУ при осуществлении госполномочий. В частности, муниципалы должны использовать выделенные средства на их исполнение по целевому назначению, предоставлять об этом соответствующие отчеты и необходимые документы, устранять допущенные нарушения требований федерального и регионального законодательства при осуществлении госполномочий. Также уточнена методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Ленобласти на исполнение этих госполномочий.

С учетом принятых поправок проект закона поддержали во втором и третьем чтениях.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области