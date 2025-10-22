В Санкт-Петербурге проходит осенняя сессия «Школы садоводов» для председателей СНТ Ленинградской области

В роли эксперта от областного Росреестра выступает начальник отдела государственного земельного надзора Ольга Голосная. На состоявшихся занятиях она подробно осветила ключевые для садоводов темы: последние изменения в законодательстве, полномочия ведомства, меры по пресечению самовольного занятия земель, порядок проведения комплексных кадастровых работ и надзорные функции. Особый интерес у слушателей вызвала практическая часть, в рамках которой наш эксперт ответила на многочисленные вопросы, касающиеся ККР и разрешения спорных ситуаций с земельными участками.

«Правовая грамотность председателей СНТ – это залог соблюдения законности и защиты прав самих садоводов. Живой диалог и конкретные примеры позволяют разобрать ситуации, с которыми сталкивается каждое товарищество», – отметила Ольга Голосная.

На сегодняшний день обучение уже прошли представители СНТ из Гатчинского, Тосненского, Лужского, Сланцевского и Приозерского районов. Впереди – семинары для садоводов Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского, Кировского, Киришского, Всеволожского и Выборгского районов, которые состоятся в период с 28 октября по 25 ноября.

Помимо Росреестра, в проекте участвуют представители ГУ МВД, МЧС, «Ленэнерго» и профильные юристы, что позволяет комплексно осветить широкий круг вопросов – от земельных отношений и пожарной безопасности до взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.