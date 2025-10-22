Покровский ФАП на финишной прямой

Старый ФАП закрылся больше года назад, ввод в эксплуатацию нового запланирован на начало 2026 года.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим осмотрела состояние ФАПа в ходе рабочего визита на Пудомягскую землю. Стройка – на стадии подключения здания к благам цивилизации: здесь пока нет света, канализации и воды. Всё остальное: внутренняя отделка, пандус, крыльцо – уже готово.

Модульный фельдшерско-акушерский пункт был возведен в этом году на месте демонтированного старого. Проект реализуется в рамках областной программы «Развитие здравоохранения Ленинградской области», строительство ведется за счет областного бюджета, благоустройство территории будет выполнено за муниципальные средства. В настоящее время идет подключение к коммуникациям, закончен первый этап работ по тех-присоединению к электросетям. Когда всё доделают, здесь начнет вести прием фельдшер, акушерка, откроется процедурный кабинет, будет производиться забор анализов и инструментальные обследования.

Как поделился глава Пудомягского территориального управления Сергей Якименко, прилегающую к ФАПу территорию ждет комплексное благоустройство – с хорошей подъездной дорогой, парковкой, озеленением. Детская площадка рядом с ФАПом есть, плюс по плану здесь должна появиться спортплощадка для занятий воркаутом, футболом, волейболом и баскетболом, а также зона отдыха.

И жители, и медики с нетерпением ждут открытия Покровского фельдшерско-акушерского

пункта. Строительно-монтажные работы выходят на финишную прямую, которая, правда, не обещает быть слишком короткой.

Екатерина Дзюба