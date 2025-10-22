«РепаФест» на ферме «Веси»

В этом году праздник проходил уже четвертый раз. Приключения начались с поездки на ретропоезде «Лахта», который доставил пассажиров прямо к празднику Ижорской репы.

Программа фестиваля была яркой, насыщенной и разнообразной. Каждый гость на входе получил бесплатный билет. Счастливчиков «реповой» лотереи ждали ценные призы от АНО «Гатчинская мельница».

В «Репной едальне» гостям предложили уникальные фермерские блюда – от сытного плова с репой и ароматной ижорской ухи до румяных домашних пирогов.

Погрузиться в атмосферу праздника гостям помогли зажигательные выступления фольклорных коллективов, народные танцы и веселые конкурсы. Участников праздника ждали бесплатные мастер-классы, ярмарка местных мастеров и сюрприз этого года: выборы Эгряса – покровителя репы и красочный «репный» костюмированный маскарад для детей.

Ярким акцентом праздника стал концерт фолк-группы «Корела».

По традиции гостей праздника ждало щедрое вознаграждение за труд: в благодарность за помощь каждый смог забрать домой половину собственноручно собранного урожая репы.

- Это был самый что ни на есть народный праздник, где зритель – полноправный участник процесса. Большинство приехало семейными командами: с детьми, друзьями и коллегами. Мы в общей сложности собрали около 100 кг репы. Настроение у всех отличное! Мало того, что набрали репы домой, чтобы самим поесть и друзей угостить, так еще около 30 килограммов отправим бойцам СВО. А поможет в этом волонтер и лидер команды «Фронтовой обед 47» Ирина Позиненко. С Ириной мы уже созвонились, они с удовольствием примут наш подарок, – рассказала член Общественной палаты Гатчинского округа Светлана Бердиева.

Праздник Ижорской репы прошел при поддержке комитета по культуре и туризму Гатчинского округа и Пудостьского территориального управления.

Татьяна Можаева

Фото организаторов мероприятия