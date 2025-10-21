Активизировалась мошенническая схема «звонок из военкомата»

Служба кибербезопасности Сбера фиксирует новую волну мошеннической схемы ― россиянам поступают тысячи звонков в день якобы от представителей военкомата. Активно используются две легенды: звонки мужчинам призывного возраста в связи проведением осеннего призыва и звонки родственникам участников СВО. Цель ― выманить код из СМС, чтобы потом запугать жертву и под различными предлогами похитить деньги.

В первой легенде молодым людям сообщают, что в связи с проведением осеннего призыва необходимо актуализировать сведения или ознакомиться с повесткой в электронном Реестре воинского учёта. Такой предлог используется, так как в 2025 году осенняя призывная кампания проводится в том числе с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета» ― вход в сервис осуществляется через Госуслуги.

По второй легенде мошенники сообщают родственникам погибших на СВО о посмертном награждении военнослужащего. Под предлогом записи в электронную очередь также выманивают код из СМС.

После получения кода злоумышленники под предлогом взлома аккаунта запугивают жертву в том числе уголовной ответственностью за противоправную деятельность и финансирование ВСУ. Затем мошенники убеждают перевести средства на якобы «безопасный» счёт или «специальный», чтобы избежать преследования.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Некоторые мошеннические легенды используются сезонно или опираются на новостную повестку. Сейчас идёт осенний призыв в армию, также в медиапространстве много новостей о вручении наград семьям бойцов за подвиги на фронтах СВО. Злоумышленники решили использовать этот информационный фон в своих преступных интересах. Хочу подчеркнуть, что суть схемы не изменилась, она сводится к получению кода из СМС и требованию перевести накопления. Меняется лишь оболочка ― легенда. Если незнакомец, кем бы он ни представлялся и какой бы предлог ни использовал, просит вас назвать код из СМС или срочно совершить перевод денег ― это однозначно мошенник. Незамедлительно прекращайте разговор».

Мошенники часто используют военную повестку для обмана. Подробнее об этом и других актуальных схемах злоумышленников, а также об эффективных способах противодействия можно узнать на портале Сбера по киберграмотности «Кибрарий».

