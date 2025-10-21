Большая радость быть папой шести детей

В семье уже воспитываются четверо сыновей – Андрей, Илья, Владимир, Сергей и дочка Дашенька.

На торжестве прозвучали теплые поздравления многодетным родителям от руководителей Гатчинского округа Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим.

- Рождение ребенка – это всегда чудо, это новый рассвет, это продолжение рода и неиссякаемый источник любви. Шесть раз вы ощутили это волшебство, шесть раз ваша семья становится больше и крепче. Пусть маленький Евгений растет здоровым, счастливым и умным! Пусть его жизнь будет наполнена радостью, улыбками и любовью! Пусть семья Клочковых процветает! – говорится в напутствии.

Быть отцом многих детей – это не только огромная ответственность, но и огромное счастье. Олега Клочкова – отца большого и дружного семейства – поздравили с наступающим Днем отца. Этот праздник молод, но очень важен, он подчеркивает роль папы в жизни каждого ребенка.