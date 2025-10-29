Фотоконкурс "Мой осенний парк"

Ваши лучшие фото мы ждем на конкурсе, их оценит творческое жюри, которое выберет по одной фотографии в шести номинациях. Победители получат приятные подарки от наших партнеров.

Номинации фотоконкурса:

«Пейзажная симфония» — для фотографий, передающих гармонию природы через композицию и цветовую гамму;

«Природное совершенство» — для технически идеальных снимков с безупречной экспозицией»;

«Архитектурный пейзаж» — для фотографий, где гармонично сочетаются природные и рукотворные элементы»;

«Микропейзаж» — для макроснимков природных деталей»;

«Живопись светом» — для фотографий, где особое внимание уделено работе со светом и тенями»;

«Атмосферный кадр» — для фотографий, передающих особое настроение и состояние природы.

Все фотографии примут участие в голосовании и поборются за приз зрительских симпатий. Голосование за участников фотоконкурса пройдет в группе ВКонтакте Паркового агентства.

А теперь о приятном. Все участники фотоконкурса получат электронные благодарности. Победителям мы вручим дипломы и подарки от наших партнеров. Лучшие работы будут напечатаны в газете Гатчинская правда.

Что мы дарим:

Час аренды в фотостудии Подуше ;

Два билета на сольный концерт «Лезгинка — душа Кавказа» Народного хореографического ансамбля при Представительстве Республики Дагестан в Санкт-Петербурге «Имамат» | 29 ноября в Гатчинском Доме культуры;

vk.com/wall-26434712_20866

Сертификат на услуги Фотосалона SLS Photo;

Творческий мастер-класс по гончарной лепке от Ирины Кирилловой в гончарной мастерской "приЛепи" Гатчина;

Творческий мастер-класс по росписи на изделиях из гипса от мастера Екатерины Морозовой;

Сертификат на команду на игру от Wow Quiz | Вау Квиз в Гатчине;

Сертификат на посещение кофейни Гатчинский Крендель

Сертификат на аренду студии СЕЛФКЛИК студия автопортрета Гатчина победителю + промокоды для всех участников;

Шопер и дождевик от Паркового агентства .

Условия участия:

в конкурсе могут принять участие все желающие всех возрастов;

от одного участника принимается одна фотография;

фотографии должны быть сделаны в сентябре-октябре 2024-2025 годов в Приоратском парке (Гатчина) и Демидовском парке (Тайцы).

принимаются фотографии, сделанные профессиональной камерой и на смартфон;

качество фотографий:

- формат файла JPEG;

- размер файла не менее 2 Mb и не более 20 Mb;

- ширина по длинной стороне кадра не менее 1920 пикселей

жюри самостоятельно определяет победителя относительно каждой номинации;

фотографии могут быть использованы организаторами конкурса в дальнейшей информационной и просветительской работе

Фотографии принимаются до 31 октября 2025 года. Для участия необходимо отправить фотографию с запечатленным Вами пейзажем на электронную почту: info@parkilenreg.ru. В письме необходимо указать ФИО участника, название Вашей фотографии, название парка, где сделана фотография, и номер телефона. Снимки будут загружены в альбом «Фотоконкурс «Мой осенний парк» в группе Паркового агентства.