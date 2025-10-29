Фотоконкурс "Мой осенний парк"
Фотографы и любители, гости наших парков, приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе #мойосеннийпарк. В октябре, когда каждый день добавляет новые яркие краски в богатую палитру паркового пейзажа, самое время делать атмосферные и вдохновляющие кадры.
Ваши лучшие фото мы ждем на конкурсе, их оценит творческое жюри, которое выберет по одной фотографии в шести номинациях. Победители получат приятные подарки от наших партнеров.
Номинации фотоконкурса:
«Пейзажная симфония» — для фотографий, передающих гармонию природы через композицию и цветовую гамму;
«Природное совершенство» — для технически идеальных снимков с безупречной экспозицией»;
«Архитектурный пейзаж» — для фотографий, где гармонично сочетаются природные и рукотворные элементы»;
«Микропейзаж» — для макроснимков природных деталей»;
«Живопись светом» — для фотографий, где особое внимание уделено работе со светом и тенями»;
«Атмосферный кадр» — для фотографий, передающих особое настроение и состояние природы.
Все фотографии примут участие в голосовании и поборются за приз зрительских симпатий. Голосование за участников фотоконкурса пройдет в группе ВКонтакте Паркового агентства.
А теперь о приятном. Все участники фотоконкурса получат электронные благодарности. Победителям мы вручим дипломы и подарки от наших партнеров. Лучшие работы будут напечатаны в газете Гатчинская правда.
Что мы дарим:
Час аренды в фотостудии Подуше ;
Два билета на сольный концерт «Лезгинка — душа Кавказа» Народного хореографического ансамбля при Представительстве Республики Дагестан в Санкт-Петербурге «Имамат» | 29 ноября в Гатчинском Доме культуры;
vk.com/wall-26434712_20866
Сертификат на услуги Фотосалона SLS Photo;
Творческий мастер-класс по гончарной лепке от Ирины Кирилловой в гончарной мастерской "приЛепи" Гатчина;
Творческий мастер-класс по росписи на изделиях из гипса от мастера Екатерины Морозовой;
Сертификат на команду на игру от Wow Quiz | Вау Квиз в Гатчине;
Сертификат на посещение кофейни Гатчинский Крендель
Сертификат на аренду студии СЕЛФКЛИК студия автопортрета Гатчина победителю + промокоды для всех участников;
Шопер и дождевик от Паркового агентства .
Условия участия:
в конкурсе могут принять участие все желающие всех возрастов;
от одного участника принимается одна фотография;
фотографии должны быть сделаны в сентябре-октябре 2024-2025 годов в Приоратском парке (Гатчина) и Демидовском парке (Тайцы).
принимаются фотографии, сделанные профессиональной камерой и на смартфон;
качество фотографий:
- формат файла JPEG;
- размер файла не менее 2 Mb и не более 20 Mb;
- ширина по длинной стороне кадра не менее 1920 пикселей
жюри самостоятельно определяет победителя относительно каждой номинации;
фотографии могут быть использованы организаторами конкурса в дальнейшей информационной и просветительской работе
Фотографии принимаются до 31 октября 2025 года. Для участия необходимо отправить фотографию с запечатленным Вами пейзажем на электронную почту: info@parkilenreg.ru. В письме необходимо указать ФИО участника, название Вашей фотографии, название парка, где сделана фотография, и номер телефона. Снимки будут загружены в альбом «Фотоконкурс «Мой осенний парк» в группе Паркового агентства.