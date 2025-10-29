Гатчинский «Апрель» вернулся с победой!

Новый творческий сезон музыкальной хоровой студии «Апрель» открылся гастрольной поездкой в старинный город-герой Тула. 18–19 октября здесь состоялся VI Всероссийский хоровой конкурс «Моя Родина – Россия». Поздравляем с победой молодежный и старший хор «Апрель» и их руководителей Елену Александровну Косареву, Марину Михайловну Каплан и концертмейстера хора Елену Владимировну Смирнову. И молодежный, и старший хор «Апрель» стали лауреатами I степени.

Кроме конкурса, коллективы с развернутой концертной программой выступили на концерте дружбы, который проходил в Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского.

Также воспитанников хора ждала насыщенная программа: они побывали на экскурсии в Тульском Кремле, музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», посетили несколько музейных экспозиций и погуляли по прекрасному городу.