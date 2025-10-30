«И снова детство повторится»: Гатчинской детской библиотеке – 105 лет!

В наш стремительный цифровой век кажется чудом место, где главные сокровища – это книги, пахнущие типографской краской и тайной. Гатчинской детской библиотеке – 105 лет, и это не просто круглая дата в календаре. Это целая эпоха, вписанная в жизнь города детскими руками, смехом и первыми самостоятельно прочитанными словами. В разные годы детская библиотека была настоящим центром культурного и образовательного притяжения для юных гатчинцев.

Живая история, написанная книгами

Перед началом праздника гос-ти могли ознакомиться с историей Гатчинской детской библиотеки, раскрывающейся в документах и фотографиях. За несколько лет кропотливой работы сотрудникам удалось восстановить ее летопись. Как оказалось, детская библиотека существовала в Гатчине уже в 20-е годы прошлого века. Впервые она упоминается в докладе «О библиотечном деле в Гатчине» на президиуме Гатчинского исполкома, заслушанном в 1920 году. В марте этого года была основана центральная школьная библиотека, в которую было передано до 1800 томов из Центральной библиотеки. Позднее эта библиотека получила название детской библиотеки города Гатчины.

Первоначально детская библиотека располагалась в одной из квартир дома № 4 на ул. Люцевской (ныне – Чкалова). Первыми работниками учреждения были преподаватели, окончившие педагогическую семинарию или высшие женские курсы. Со второй половины 1930-х годов детская библиотека находилась проспекте 25 Октября, д. 9/11. Помещение было небольшим, книг было довольно мало, зато читателей было много. Дети очень любили приходить сюда. При библиотеке был создан читательский актив, проводились лекции для школьников, устраивались читки вслух, готовились книжные выставки и выставки детских рисунков.

В 1944 году после освобождения Гатчины от немецкой оккупации было принято решение о восстановлении Детской библиотеки. Она открылась для юных читателей в августе 1945 года. В 1967 году библиотека переехала в новое помещение на улице Киргетова, в котором располагалась до 2021 года.

От «Школы передового опыта» – до пространства мечты

Путь библиотеки – это путь постоянного развития. В 1976 году детская библиотеке города Гатчины получила почетное звание «Библиотека – школа передового опыта по эстетическому воспитанию», подтверждая, что ее миссия – не просто выдача книг, но взращивание детской души.

В XXI веке качественно новый уровень получили техническое оснащение, интерьер библиотеки и ее книжный фонд, продолжили совершенствоваться разнообразные формы работы с использованием новых технологий. Высокие достижения коллектива библиотеки в творческой проектной культурно-просветительской деятельности и профессиональный авторитет признаны и отмечены на уровне Ленинградской области и Российской Федерации.

В настоящее время Гатчинская детская библиотека, которая теперь располагается на ул. Хохлова, 16 – одна из самых крупных в Ленинградской области. В этих залах на лучшей детской литературе, которую всегда тщательно подбирают сотрудники библиотеки, выросло не одно поколение горожан. У библиотеки – более семи тысяч читателей, а в фонде – более 46 тысяч книг. Здесь проводятся встречи с известными поэтами и писателями, литературные праздники и викторины, а также мастер-классы для детей по различным видам прикладного творчества. Детская библиотека остается особенным пространством, где книги встречаются с читателями и собирают вокруг себя талантливых и отзывчивых людей, единомышленников.

Поздравления от всего сердца

Юбилейный праздник получился таким же теплым и душевным, как и сама детская библиотека. Воздушные шары, мыльные пузыри, знакомые мелодии из детства и, конечно, герои любимых книг – всё здесь говорило о любви, свете и доброте. Сотрудников библиотеки пришли поздравить все, чьи судьбы так или иначе переплелись с этим особым миром: от юных читателей до умудренных опытом взрослых – друзей детской библиотеки.

Большую поздравительную программу подготовили самые главные друзья библиотеки – юные читатели. Ученики гатчинских школ и участники театра-студии «За углом» порадовали гостей забавными сценками и вокальными номерами.

Общую благодарность выразила заместитель главы администрации по развитию сферы культуры, туризма и сохранения культурного наследия, председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского округа Мария Титова.

- Благодарим вас за то, что вы с помощью книг вкладываете в маленьких людей большие ценности и смыслы, свое сердце и душу, – сказала Мария Леонидовна. - Желаем всем вам творческих сил и успехов, благодарных и любознательных читателей, новых интересных задумок. Пусть у вас всё получается, и пусть новые технологии современного мира никогда не заменят живое общение с книгой, ее героями и авторами.

Лучших сотрудников детской библиотеки на празднике отметили благодарностями и грамотами администрации и комитета по культуре и туризму Гатчинского округа.

С юбилеем коллег поздравили директор Централизованной библиотечной системы города Гатчины Наталья Гаврилова, президент Ленинградской областной детской библиотеки Майя Куракина, директор ЛОДБ Алина Тарабанова, представители Молодежного центра Гатчинского округа и Гатчинского Дома культуры, Студия скорочтения, детский творческий центр «Ключ разумения».

Поздравления от гатчинских депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной, Татьяны Бездетко, Олега Белова, Сергея Коняева, Александра Русских передала Валерия Кургина. Она вручила коллективу детской библиотеки поздравительный адрес и сертификат на сумму 500 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы.

В детской библиотеке всегда рады детским писателям, которые являются ее частыми гостями, начиная с 1970-х годов. В этот праздничный день гостями библиотеки стали детские писатели из Санкт-Петербурга Сергей Махотин и Анна Игнатьева. Добрые слова и стихи, которые они прочитали, стали прекрасным подарком для всех гостей праздника.

