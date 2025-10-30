В Ленобласти вручили награды

Впервые вручены памятные знаки «За содействие в специальной военной операции от благодарных ленинградцев». Среди награжденных — генералы и рядовые военные, специалисты по цифровизации и работники ВПК.

«Всех награждённых объединяет стремление сделать нашу область лучше, сильнее, интереснее, активнее. И каждый из вас вложил частичку своего труда, сердца и души в нашу родную область. Мы все работаем как одна большая команда, решая очень серьёзные задачи, преодолевая трудности и современные вызовы.

В преддверии завершения года хочу сказать, что и в этом году мы полностью выполним все взятые на себя бюджетные обязательства, все показатели по национальным и региональным проектам. И всё это благодаря вашей работе. Жители региона уверены в будущем. Я вас всех поздравляю с высокими государственными наградами», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.