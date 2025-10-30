В Ленобласти вручили награды
Мама 11 детей, токарь, учитель, военный, ветеран, волонтёр, общественник — в канун Дня народного единства в администрации Ленобласти вручили государственные и региональные награды.
Впервые вручены памятные знаки «За содействие в специальной военной операции от благодарных ленинградцев». Среди награжденных — генералы и рядовые военные, специалисты по цифровизации и работники ВПК.
«Всех награждённых объединяет стремление сделать нашу область лучше, сильнее, интереснее, активнее. И каждый из вас вложил частичку своего труда, сердца и души в нашу родную область. Мы все работаем как одна большая команда, решая очень серьёзные задачи, преодолевая трудности и современные вызовы.
В преддверии завершения года хочу сказать, что и в этом году мы полностью выполним все взятые на себя бюджетные обязательства, все показатели по национальным и региональным проектам. И всё это благодаря вашей работе. Жители региона уверены в будущем. Я вас всех поздравляю с высокими государственными наградами», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.
За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» присвоено Любови Михеевой, маме одиннадцати детей из Ломоносовского района.
За мужество и самоотверженность медалью «За отвагу» награждён участник специальной военной операции Андрей Михайловский.
Почётное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено Владимиру Касину — токарю шестого разряда цеха № 7 завода «Буревестник».
Почетным знаком губернатора «За безупречную службу Ленинградской области» XV лет удостоена депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко.
Знаком отличия Ленинградской области «За вклад в развитие Ленинградской области» награждены председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и учитель русского языка и литературы гимназии города Кириши Любовь Боровских.
За добросовестную работу, поддержку специальной военной операции медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена группа специалистов ВПК.
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ленобласти, правительства и губернатора Ленобласти