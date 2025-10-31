Ленобласть – в топ-10 России по ГТО

Участниками фестиваля стали более 200 сильнейших участников комплекса ГТО из 26 субъектов России в возрасте от 20 до 49 лет, выполнивших нормативы на золотой знак отличия. В течение трех дней спортсмены соревновались в дисциплинах «Игры ГТО. Классика», «Парная гонка ГТО» и «Гонка чемпионов».

В состав сборной команды Ленинградской области вошли 10 спортсменов, среди них и представитель Гатчинского округа Сергей Лисин – чемпион Ленинградской области по воздушно-силовой атлетике, двухкратный рекордсмен Книги рекордов России по подтягиванию.

По итогам трех испытаний Ленинградская область заняла 10 место в общекомандном зачете.