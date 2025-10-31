Оплатить налоги просто — с Госуслугами

Какие налоги нужно оплатить до 1 декабря

— на недвижимость

— земельный

— транспортный

— НДФЛ

Как оплатить налоги на Госуслугах

Если вы заблаговременно подписались на электронные налоговые уведомления, счёт на оплату появится на главной странице портала и в разделе «Платежи». Вам достаточно будет нажать кнопку «Оплатить» и выбрать банковскую карту. Это самый удобный способ оплаты налогов.

Также оплатить налог можно в разделе «Госпочта», куда приходит электронное налоговое уведомление.

Чтобы в следующем году не пропустить налоговое уведомление и оплатить налоги в один клик, подпишитесь на электронные налоговые уведомления сейчас.

Если вы получаете бумажные налоговые уведомления, оплатить налог на Госуслугах можно двумя способами:

— по QR-коду на квитанции — на главном экране мобильного приложения выберите «Госкан» в правом верхнем углу, отсканируйте QR-код и оплатите налоги

— по уникальному идентификатору начислений (УИН) — перейдите в раздел «Платежи» в главном меню, выберите «Оплатить по квитанции», введите УИН и оплатите налоги

Что будет, если не оплатить налоги

С 1 декабря на налоговую задолженность будут начисляться пени. Налоговая может заблокировать счета до полного погашения долга.