Оплатить налоги просто — с Госуслугами
На уплату налогов за 2024 год остался всего месяц. В этом году на Госуслугах их оплатили уже почти 3 млн раз. Чтобы избежать налоговой задолженности, воспользуйтесь порталом и вы.
Какие налоги нужно оплатить до 1 декабря
— на недвижимость
— земельный
— транспортный
— НДФЛ
Как оплатить налоги на Госуслугах
Если вы заблаговременно подписались на электронные налоговые уведомления, счёт на оплату появится на главной странице портала и в разделе «Платежи». Вам достаточно будет нажать кнопку «Оплатить» и выбрать банковскую карту. Это самый удобный способ оплаты налогов.
Также оплатить налог можно в разделе «Госпочта», куда приходит электронное налоговое уведомление.
Чтобы в следующем году не пропустить налоговое уведомление и оплатить налоги в один клик, подпишитесь на электронные налоговые уведомления сейчас.
Если вы получаете бумажные налоговые уведомления, оплатить налог на Госуслугах можно двумя способами:
— по QR-коду на квитанции — на главном экране мобильного приложения выберите «Госкан» в правом верхнем углу, отсканируйте QR-код и оплатите налоги
— по уникальному идентификатору начислений (УИН) — перейдите в раздел «Платежи» в главном меню, выберите «Оплатить по квитанции», введите УИН и оплатите налоги
Что будет, если не оплатить налоги
С 1 декабря на налоговую задолженность будут начисляться пени. Налоговая может заблокировать счета до полного погашения долга.