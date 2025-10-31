Как разомкнуть замкнутый круг?

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим кратко подвела итоги подготовки объектов ЖКХ и многоквартирных домов к очередному отопительному сезону. Отопление в домах включили в плановом порядке – своевременно и без проблем.

Но при этом Людмила Николаевна констатировала факт значительной задолженности граждан:

- По предварительным расчетам сегодня граждане должны: по территориальным управлениям, которые обслуживаются «Коммунальными системами», – более 700 млн рублей, по Гатчине – почти 490 млн рублей, по Коммунару – более 92 млн рублей. Управляющей компании «ЖКХ Сиверский» задолжали почти 140 млн рублей. Исходя из этого получается замкнутый круг вопросов. Почему мы своевременно не делаем текущий ремонт, почему не попадаем в программы капремонта? Потому что многие дома ежегодно исключаются из уже утвержденной программы, так как собираемость платежей составляет менее 95%. А это одно из условий, чтобы можно было включить дом в программу капремонта или перенести сроки ремонта на более ранние.

Государство гарантирует льготным категориям граждан различные виды выплат, в том числе и компенсацию за жилищно-коммунальные услуги – это нужно знать и этим нужно воспользоваться, чтобы не копить долги.

- Нам всем нужно быть дисциплинированными в самом широком смысле. Сумма задолженности граждан в целом составляет около 1,4 млрд рублей. Это огромные деньги, которые можно было бы направить на модернизацию инженерных сетей: водопровода, канализации, теплосетей. Это деньги, которые управляющие компании могли бы направить на ремонт общедомового имущества. И как бы сложно ни было, нужно понимать: чтобы подготовиться к отопительному сезону, мы должны своевременно оплачивать ресурсы – только тогда вся система будет работать бесперебойно, – отметила Людмила Нещадим.

Значительные суммы задолжали и граждане, проживающие в муниципальном жилье по договору социального найма. Как собственник этого жилья, администрация нацелена продолжать активно работать с неплательщиками. Большую работу с неплательщиками проводят управляющие компании и ресурсоснабжающие компании.

- Жилой фонд устаревает. Наша задача – максимально входить в программу капремонта. С 2026 года в РФ меняются условия вхождения в программу в зависимости от износа жилых помещений. Соответственно, программа будет корректироваться. В гатчинском округе более 130 домов признаны аварийными и ждут своего часа. Уже в текущем 2025 году мы расселим 13 аварийных домов. Но движение должно быть двухсторонним. Деньги, которые недополучают наши ресурсоснабжающие организации, – это тот ресурс, который может во многом изменить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, – подчеркнула Людмила Нещадим.

С подробной информацией в прямом эфире выступили директор филиала Центр социальной защиты населения в Гатчинском округе Екатерина Битель и заместитель начальника отдела по защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей и граждан, нуждающихся в государственной защите, Наталья Жданова. Они напомнили, у каких категорий граждан есть право на получение льгот и компенсаций.

Кроме того, из бюджета Гатчинского округа оказывается материальная помощь жителям округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В режиме диалога

По традиции в ходе прямого эфира Людмила Нещадим ответила на вопросы гатчинцев.

В ответ на прозвучавшие жалобы по поводу качества воды, состояния инженерной инфраструктуры и жилых домов в Кобралово, утепления сетей в Сиверском, о ходе благоустройства во дворе дома 32 в Большом Рейзино глава администрация поручила организовать выезд на места специальной комиссии.

На просьбу помочь решить вопрос с транспортной доступность жилого комплекса «Новое Антропшино» Людмила Николаевна заверила, что целесообразность и возможность открытия нового пассажирского маршрута будет проработана с Коммунарским территориальным управлением.

По ремонту Гатчинской школы № 4 Людмила Николаевна сообщила, что вопросы с подрядчиком урегулированы, деньги в бюджете Гатчинского округа заложены, и 1 сентября 2026 года дети пойдут в обновленную школу № 4.

Татьяна Можаева