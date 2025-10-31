В Ленобласти — новые меры по поддержке учителей

Для привлечения кадров: с 2026 года в регионе введут целевые стипендии для будущих педагогов, а переезжающим учителям будут предоставлять служебное жилье или компенсацию аренды — на эти цели в бюджете уже заложено 300 млн рублей.

Для развития инфраструктуры: область приступит к строительству новых колледжей и продолжит программы реновации школ и создания профориентационных классов.

«Лидер и новатор — так охарактеризовала Ленобласть замминистра просвещения России Ирина Шварцман. Как губернатору мне приятно слышать такую оценку. Но задач и вопросов в отрасли образования пока хватает.

Есть и решения:

В 2026 введем именные стипендии для студентов по педагогическим специальностям, по которым есть дефицит;

Будем решать вопрос по предоставлению жилья или компенсации расходов по аренде тем, кто едет работать в область. Сейчас на эти цели в бюджете предусмотрено 300 млн рублей;

Заработная плата учителей будет расти. Как результат, видим, что все чаще профессию учителя выбирают мужчины. Это хорошая тенденция;

Подтверждая звание новатора, Ленобласть приступит к строительству новых колледжей. Федеральной программы поддержки пока нет, но есть понимание Министерства просвещения по значимости этой инициативы;

Продолжим реновацию школ и детских садов и развитие специализированных классов начальной профориентации. Обе программы подтвердили свою эффективность», — сообщил Александр Дрозденко.