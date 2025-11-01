Йошкар‑Ола – новый партнер Гатчины

По словам главы администрации Гатчинского округа Людмилы Нещадим, этот документ закладывает прочную основу для конструктивного межмуниципального взаимодействия на принципах доверия и взаимного уважения.

- Мы нацелены на совместную работу в научно‑технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической сферах, а также на развитие туризма, спорта и обмен опытом через реализацию совместных проектов. Рады обрести нового партнера и уверены, что подписанный акт станет надежной платформой для реализации социально‑экономического и инвестиционного потенциала обеих сторон, появления новых инициатив и расширения возможностей для наших муниципалитетов, - сказала Людмила Нещадим.