Кто такие «Ангелы красоты»?

Другое название команды – «Волонтеры красоты», потому что первыми на этот путь встали парикмахеры – те самые салонные мастера-универсалы, которые привыкли наводить красоту обычным клиентам: стричь, брить, мыть, красить, укладывать и завивать. Но в 2022 году началась специальная военная операция, и появились раненые, которым тоже нужны услуги парикмахеров. Только условия стрижки в госпитале сильно отличаются от салонных, а сами клиенты иногда даже и встать не могут, а помимо прически у них много серьезных проблем.

Основателем движения «Волонтеров красоты» стала жительница Гатчины – руководитель школы парикмахерского искусства Наталья Гасан. К ней моментально присоединились ее ученицы, коллеги, и теперь в этой команде уже больше 180 человек. Это не только гатчинцы, среди волонтеров – жители Петербурга и Ленинградской области, парикмахеры, мастера маникюра и педикюра, подологи и, что немаловажно, профессиональные сиделки. Девушки, женщины и даже молодые люди, которых собрала вместе одна из участниц команды Татьяна Зайцева, безвозмездно, от чистого сердца ухаживают за ранеными.

Как это всё началось и почему успешный предприниматель, экономист и потомственный куафер Наталья Гасан, сведя свой бизнес к минимуму, посвятила себя волонтерской работе в команде единомышленников?

- Вы знаете, для меня есть понятие «Родина». Есть понятие чести и добра. Я не думала, как это, зачем это. Надо? Встала и пошла. Только в нашей семье несколько человек ушли на фронт: двое погибли, один пропал без вести. А раненые бойцы в госпиталях – это же тоже чьи-то сыновья, мужья, братья, а родные далеко – кто им поможет-то? Наверное, мной движет понимание, что мы все в одной стране живем, как в одной семье.

Я поняла, что нужна помощь в госпиталях. Первыми откликнулись мои коллеги и ученицы, и сначала мы втроем – с Аней Батехо и Любой Феофановой – поехали в госпиталь в Петербург. И когда мы поняли объем работы, я стала писать везде, в соцсетях приглашать мастеров и т.д. К нам стали присоединяться другие девочки, мои выпускники, коллеги.

- Какую работу вы делаете?

- Парикмахеры стригут, бреют – независимо от того, есть ли челюстно-лицевая травма или нет, может ли клиент сидеть или только лежать или стоять. Сиделки моют, меняют памперсы, зубы чистят, перестилают постель. Всё делается профессионально, у нас уже собрана целая бригада квалифицированных сиделок с медицинскими навыками.

Подологи – тоже специалисты с медицинским образованием, но то, что они делают в госпитале, никогда не встречается в обыденной жизни. Вплоть до того, что обрабатывают стопу – и выпадает осколок. Он там уже врос, а мастера почистили, сняли верхний слой кожи, и всё. Представляете, какое облегчение человеку? Много разных историй. Вот мастера ногтевого сервиса – казалось бы, что сложного? А бывает, поврежден даже один палец, и сам человек не может ногти подстричь: у него всё болит, или нет руки, и нужен специалист, причем с медицинским образованием, чтобы и руки, и ноги обработать, мозоли убрать.

- Как часто вы ездите в госпитали?

- Каждую субботу мы выезжаем большой командой, до двадцати человек. У нас всё распределено: кто идет на первый этаж, кто на второй, кто на третий, кто у нас мастер, а кто – помощник. Всё четко. Каждый знает свой фронт работ. У нас даже есть ответственные за помощников, за мастеров – те, кто инструктаж проводит.

Но, кроме суббот, мы и на неделе можем съездить, причем несколько раз. Всё зависит от запроса. У нас составлен график поездок, госпитали нам дают заявки: сколько мастеров нужно и каких. Где-то достаточно человек семь, а где-то и семнадцать мало будет.

- И вы с собой привозите помощь?

- Едем мы не с пустыми руками. На двух машинах мы обычно везем влажные салфетки, памперсы, специально изготовленные госпитальные губки, армейский душ, сшитые подушечки для пациентов – под локоть, под но-гу, под копчик (волонтеры из Вырицы делают, и просто отзывчивые жители приносят). Вот Ольга Витальевна собрала щетки, пасту зубную, влажные салфетки – «Пожалуйста, передайте!». И мы передаем и всегда говорим, от кого посылка, чтобы ребята понимали. Когда, например, блокадница 96 лет пришла и говорит: «Передайте, пожалуйста, в конвертике письмо к 9 Мая и маленький подарочек от меня», я, конечно, в госпитале так и сказала: «Вот вам Татьяна Ивановна передала, ей девяносто шесть». Парень заплакал.

Конечно, кто-то из мастеров приходит один раз и не выдерживает. Не каждый может в госпитале работать. Тогда люди помогают деньгами, сами что-то покупают. Дело ведь не в том, что участникам СВО не выделяют средства реабилитации и прочее – Минобороны всё выделяет, это совершенно точно, но вопрос времени! А случаи бывают разные, иногда нужно срочно, и ребята обращаются к нам. Я горжусь всеми своими волонтерами, каждым, кто в нашей группе. Конечно, мне хочется отметить гатчинских мастеров-парикмахеров: Ольгу Красножонову и Наталью Емельянову. Эти двое как два моих мощных крыла. Да я вообще перед всей командой преклоняюсь – перед их мужеством и в то же время любовью к людям.

Дальневосточный цирюльник

Наталья Николаевна Гасан жительница Гатчины с 1989 года. Она получила, как сама говорит, «хорошее советское экономическое образование», работала директором торгового представительства в Китае, преподавала в Петровском колледже. Многое повидала, многое испытала. Гатчина стала для нее второй родиной, а первая – на Дальнем Востоке.

- Сюда меня пригласили работать, дали квартиру – я здесь осталась и вообще не представляю теперь себя без Гатчины. Я ее безумно люблю и очень благодарна всем людям, которые встречались на моем пути. Это я говорю искренне, потому что у меня очень интересная, богатая жизнь.

- Вы экономист, бухгалтер, откуда владение парикмахерским искусством?

- А это моя первая профессия, потому что мой папа, дедушка и прадедушка – все были цирюльниками. Так что это мое предназначение свыше. Отец много и с любовью рассказывал про парикмахерское искусство и о том, как он учился завивать кудри на своих сестрах – на горячую кочергу. Мне было интересно, и я точно знала, что пойду по стопам отца и деда.

- Так ведь они мужчины…

- Ну и что? А у меня мужской характер. Отец возил меня на рыбалку, на охоту, давал мужское воспитание. Но и женского воспитания от мамы я тоже получила по полной программе. Потом я работала бухгалтером, экономистом, но парикмахерское дело никогда не бросала. И всё время учусь, учусь и учусь. Все уже удивляются – сколько можно учиться? Но я же руководитель Школы парикмахерского искусства и практикующий мастер – мне надо знать, чем дышит молодежь, как им преподавать. Всё настолько быстро меняется, и это так интересно. В этом году моей школе уже 20 лет – и 50 лет как я работаю в индустрии красоты.

- Это ваше призвание?

- Это моя любовь! Ну, пусть будет призвание. Вы знаете, до СВО у нас было много групп, много направлений: и лашмейкеры (специалисты по наращиванию и оформлению ресниц), и ногтевой сервис, и парикмахерское искусство, и депиляция. Но, когда началась спецоперация, я перешла на самозанятость и сейчас веду только индивидуальные занятия, салон работает по записи.

- Почему вы сократили бизнес?

- Я понимала, что, раз мы ведем специальную военную операцию, придется помогать, а на волонтерскую работу уходит очень много времени. Я сплю по пять часов в сутки в лучшем случае. Да, я знаю, что это неправильно, а что делать? Ну, ничего, закончатся военные действия, будет победа, и всё пойдет даже лучше, чем раньше.

«Десантницы» в белых одеждах

- Вы посмотрите на наших девочек из команды – у нас практически все руководители или на ответственных должностях. Кто-то строительной организацией руководит, кто-то салоном, есть преподаватели гимназии и главные бухгалтеры.

- И все – мастера при этом?

- Не все изначально были парикмахерами, нет. Кого-то я сама обучила бесплатно на курсе «Парикмахер мужского зала», кому-то другие мастера помогли овладеть простыми стрижками, и сейчас девочки ездят в госпитали уже парикмахерами, а не помощниками, как изначально. Есть среди них, конечно, и профессионалы – мастера-куаферы, и в госпитале они не чураются никакой работы: и головы моют, и пилинг делают, и пол подметают. Команда подобралась сильнейшая, потому что каждая – женщина с сильным характером и при этом очень добрый человек.

- Как родилось название вашего движения?

- А с самого начала кто-то сказал в госпитале: «О, волонтеры красоты пришли!» – так нас и окрестили. Потом стали называть еще «десантницами» или «ангелами красоты»: дескать, прилетели, быстро сделали всех красивыми и улетели.

- У вас есть и собственная атрибутика?

- Как-то неожиданно мы придумали для себя форму одежды – на случай торжественных мероприятий (хотя нас редко куда-то приглашают): давайте будем в белом. Так что «на выход» мы идем в белых одеждах. Мы считаем белый цвет воплощением нашего внутреннего состояния, чистоты, ну, и красиво, нарядно. И флаг мы решили тогда уж сделать на белом фоне. Еще у нас есть значки: у парикмахеров – свои, у подологов – свои и т.д.

- Сколько сейчас человек в ваших рядах?

- Всего около 180, самых активных – примерно полсотни человек, включая сиделок. Много среди нас тех, у кого родные сейчас в зоне СВО, у некоторых девочек мужья погибли на фронте.

- Наталья Николаевна, при всём при том, человеческие возможности не безграничны, в том числе и материальные. Вам кто-нибудь помогает?

- Конечно, когда настал момент, что я даже на еде стала экономить и у девочек ресурсы были на исходе, мы стали обращаться к людям за помощью. Нашлись благотворители, и один из них – Павел Федорович Бабков из Гатчины. Благодаря его средствам в том числе мы каждый месяц закупаем необходимые расходные материалы: шампуни, специальные кондиционеры, пилинги, чтобы кожу головы не пересушить, потому что после военно-полевых условий у многих ребят большие проблемы. А пилинги с одного раза помогают, мы же знаем современные материалы.

Или вот опасными бритвами мы не бреем: сначала машинкой, потом триммером, а потом шейвером. Перед шейвером нужен тальк, чтобы не снять верхний слой эпидермиса, а после обработки лица шейвером мы сначала флюид наносим, потом крем после бритья. У них же у всех чувствительная кожа, иммунитет понижен. Здесь профессионализм высокий должен быть, потому что у кого-то и осколочек в коже застрял, у кого-то – следы прошлых ранений, у многих же это не первая война – люди прошли и Сирию, и Чечню, и Афганистан.

- В вашей «десант-группе» только девушки?

- Нет, у нас есть, например, Александр Воронцов, он владеет мастерством стрижки. Еще есть молодые люди, даже артисты и танцоры – тоже с нами ездят в госпитали.

- Вы только мужчин стрижете?

- Вы знаете, однажды в госпитале ко мне подошла женщина с вопросом: «А меня можете подстричь, или вы только мужские стрижки делаете?». Я говорю: «Мы только раненых стрижем». «А я раненая…». Оказалось, она медик и попала в госпиталь из зоны боевых действия. Я извинилась и, конечно, подстригла ее.

- Наталья Николаевна, что помогает вам не сойти с дистанции?

- Понимаете, мы с первых дней вместе с нашими ребятами, мы знаем их нужды и помогаем чем можем. И, когда придет победа, нам будет не стыдно смотреть им в глаза.

Екатерина Дзюба