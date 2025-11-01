Спешите видеть «Добрых рук мастерство»

Богатств выставки впечатлило! На витринах, стендах - удивительные вещи, созданными руками талантливых людей: изысканная вышивка, текстильные композиции, керамика и гончарные изделия, живописные полотна и графические работы, изделия декоративно-прикладного искусства.

Свои работы представили 222 участника из 16 районов Ленинградской области, в том числе 102 – из Гатчинского округа. В выставке приняли участие 30 организаций, работающих с людьми старшего возраста.

На открытии было особенно многолюдно – поздравить организаторов и участников выставки с успешным открытием, получить эстетическое удовольствие и напитаться новыми творческими идеями собрались многочисленные гости и жители Гатчины разного возраста.

Областная выставка «Добрых рук мастерство» организована региональной общественной организацией «Школа третьего возраста» Гатчинского округа в рамках проекта «Третий возраст – новые возможности», который реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области, что подчеркивает важность этого проекта для сохранения и развития народных традиций и творческого потенциала старшего поколения.

Участников церемонии приветствовали депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и начальник управления по социально-демографическим вопросам Гатчинского округа Наталья Рудоман. Гости отметили, что эта выставка – яркий праздник таланта, вдохновения и неугасаемой творческой энергии людей, чьи сердца полны тепла и мудрости.

Символическую ленточку на церемонии открытия вместе с почетными гостями перерезала руководитель Школы третьего возраста Гатчинского округа Татьяна Кучер. Татьяна Анатольевна тепло поблагодарила всех, кто помогал организовать выставку. Это и учреждения культуры, которые предоставили выставочное оборудование, и добровольные помощники. В течении трех дней, что шла подготовка экспозиции, свою помощь оказали три десятка волонтеров.

По традиции все желающие могли принять участие в мастер-классах. Праздничное настроение поддерживали творческие коллективы учреждений культуры Гатчинского округа и Школы третьего возраста.

Тем временем на выставке работало конкурсное жюри – технолог-конструктор швейного производства Светлана Антонова, руководитель творческого объединения «Бисерная мастерская» Ольга Рослякова, руководитель студии «Рукодельница» Людмила Еремеева, руководитель изостудии Вадим Емашов. Их задача была непростой - выбрать лучшие работы.

Выставка «Добрых рук мастерство» будет работать в «Победе» до 5 ноября. В этот же день в 13 часов в Гатчинском ДК будут подведены итоги конкурса и названы имена лауреатов 2025 года.

Татьяна Можаева