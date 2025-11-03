Две победы Ивана Разживина

Первый Гран-при Иван Разживин завоевал 12 октября на открытом конкурсе-фестивале «Ключ от волшебства», посвященном творчеству композитора Геннадия Гладкова и проходящем в рамках фестивального проекта «Посвящение гениям». Конкурс проходил в культурно-досуговом комплексе «Красносельский» (Кингисепп). Награждение победителей состоялось сразу после театрализованного гала-концерта, на котором Иван Разживин исполнил две песни «Проснись и пой» и «Луч солнца золотого».

«После выступления Вани на гала-концерте зал просто взорвался аплодисментами! Прекрасная оценка зрителей за нашу работу... Когда все награды были вручены конкурсантам, на столе оставалась только одна статуэтка, и мы поняли, это - Ванина награда! Браво, Ваня!» - делится впечатлениями художественный руководитель студии «Маленькая страна» Лилия Николаевна Линник.

Еще один Гран-при Ивану Разживину вручили на Международном конкурсе-фестивале искусств «Балтийская заря», который состоялся 26 октября в Санкт-Петербурге. Теперь его ждет Москва на Международном конкурсе-фестивале искусств «Огни Кремлевского бала», который будет проходить в ноябре.

Напомним, коллективу вокально-эстрадной студии «Маленькая страна» Гатчинского Дома культуры - уже более десяти лет. В коллективе занимаются дети от 5 до 18 лет. С юного возраста они обучаются вокальному мастерству, а затем с успехом выступают на различных концертных площадках.