Киокушин на Волге

В Самаре 26–28 октября прошли Всероссийские соревнования «Киокушин на Волге». На татами встретились более 600 участников из 27 регионов России.

Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Гатчинского бойцовского клуба «Воин». 

Сергей Симонякин завоевал золотую медаль, Георгий Малахов – серебряную. 

Поздравляем бойцов!