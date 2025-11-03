Киокушин на Волге
В Самаре 26–28 октября прошли Всероссийские соревнования «Киокушин на Волге». На татами встретились более 600 участников из 27 регионов России.
Рубрики: Спорт
Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Гатчинского бойцовского клуба «Воин».
Сергей Симонякин завоевал золотую медаль, Георгий Малахов – серебряную.
Поздравляем бойцов!
