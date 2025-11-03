Милана Комова завоевала медаль "Абилимпикса"

Торжественная церемония награждения победителей и призеров Национального чемпионата «Абилимпикс» прошла в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр».

Победителями чемпионата стали 450 человек. Они получили сертификаты на дополнительное образование и дополнительное профессиональное образование, а также на приобретение специализированных технических средств реабилитации.

Ученица Сиверской школы-интерната Милана Комова стала обладательницей серебряной медали в компетенции «Швея» среди школьников (наставник - Валентина Викторова).

В копилке Ленинградской области – еще две награды. Андрей Смирнов из школы № 4 г. Тихвина занял 3-е место среди школьников в компетенции «Дизайн плаката» (наставник - Александр Буканов).

Студент Сосновоборского политехнического колледжа Константин Войнов занял 2-е место в компетенции «Электромонтаж» среди студентов (наставник - Алёна Липко).

Участников чемпионата приветствовал заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин. Он отметил, что площадку Национального чемпионата «Абилимпикс» посетили более 16 тысяч человек, в том числе представители 17 государств. Особую признательность он выразил мастерам-наставникам, которые помогали конкурсантам осваивать специальности.

«На чемпионате была создана замечательная атмосфера, наполненная добром и любовью. Можно было не только соревноваться, но и знакомиться с важными техническими средствами, которые помогают участникам в жизни. Все финалисты – настоящие мастера, нам дорог каждый. Уважаемые участники движения «Абилимпикс», вы все – в нашем сердце», – подчеркнул Владимир Желонкин.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» проходил в Москве с 30 октября по 2 ноября, в нем приняли участие более тысячи конкурсантов: учащиеся школ в возрасте от 14 лет, студенты образовательных организаций среднего и высшего образования, работающие граждане с инвалидностью или лица, имеющие ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).

Для гостей чемпионата также были организованы мероприятия в рамках культурной и профориентационной программ, спортивные соревнования и мастер-классы, в течение чемпионата была открыта выставочная экспозиция.