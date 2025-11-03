Моя миссия – объединять людей!

Она – открытый, искренний и неравнодушный человек, всегда готова прийти на помощь. За это ее любят и ценят не только поклонники таланта, но и многие люди, которые эту помощь получили. Она дарит свои песни и делится своими эмоциями с бойцами СВО в госпиталях, жителями новых российских регионов; ее зрителями часто бывают детки и взрослые с ограничениями по здоровью. Большие областные праздники тоже не обходятся без ее выступлений. И сама Афина – настоящий патриот России, Ленинградской области. Она маленькая, но очень сильная женщина, которая готова дарить себя зрителям, посвящать свое время делам благим.

– Афина, вся твоя судьба так или иначе показывает, что ты – настоящий ребенок большой, огромной, страны, о таких поет в песне твой коллега Олег Газманов: «Я родился в Советском Союзе, сделан я в СССР!»

– Да, точно, это про меня! Я родилась в Казахстане. Когда мне было 3 годика, мы семьей переехали в Сухуми, в Абхазию. А потом в 18 лет я сбежала из дома в Петербург. И уже 46 лет я живу здесь. Очень хорошо помню то время, это правда, когда говорю, что не было у нас разделения на национальности – русский, татарин, грек, украинец... Жили большой страной – большой семьей. Я гречанка, без единой примеси, чистокровная Афина Янисовна Делиониди.

– В греческой семье воспитывали в каких-то национальных традициях?

– Нет, воспитывали в порядочности, в правильном понимании жизни – не убей, не укради. Чтобы ты жил по правильным божьим канонам. А самое главное, сколько бы меня не била судьба, сколько бы не предавали, помню, что меня папа учил всегда быть доброй. И мама тоже. Но воспитывал меня больше папа. Это мой гуру, мой кумир. И он делал все, чтобы я была сильной. Я пела с детства. В школе училась крайне плохо. Я – гуманитарий. А вот что касается физики, химии, математики, геометрии, мне тяжело давались науки. У меня был учитель, который мне всегда говорил: «Давай, Делиониди, спой мне мою любимую песню мужчины!»:

Пусть вороны гибель вещали

И кони топтали жнивье,

Мужскими считались вещами

Кольчуга, седло и копье.

Во время военной кручины

В полях, в ковылях, на снегу

Мужчины, Мужчины, Мужчины

Пути заступали врагу...

– Сейчас эта песня, мне кажется, была бы одна из самых популярных.

– Я хочу ее включить в свой репертуар. Мало мне того, что записываю. У меня уже более трехсот песен моих, а то, может, уже и триста пятьдесят. Но в последнее время у меня появилась автор Ирочка Крецу, которая написала мне нереально крутые песни: «Великая Россия», «К 80-летию Победы», «Победа СВО», «Дети Донбасса».

Для меня СВО – это не громкие слова. Это то, что дает мне силы помогать тем, кто в этом нуждается, в этой области. А мои песни звучат на передовой. Один командир сказал, что одна из моих песен будет гимном отряда. Еще у меня есть песня «Защитники Отечества», которую написали Андрей Черников (слова) и Дима Нестеров (музыка). Она вообще давно уже звучит, с самого начала, потому что первый раз, когда я поехала туда, это было 12 июня, в День России.

Меня пригласил Александр Юрьевич Дрозденко. Он сказал: «Афиночка, поедешь?» Я даже не спросила, куда. Сразу ответила: «Да! С Вами, куда угодно».



– Афина, окружают тебя люди самых разных национальностей, ты много гастролируешь по России, бываешь в республиках, краях, автономиях. Ты согласна с нашим президентом, что наша сила в том, что мы все разные, но мы все едины? И именно это не дает нам сломаться, проиграть, подчиниться кому-либо?

– Эти слова – подчиниться, сломаться – даже произносить не хочу. Не дождутся! Конечно, всё в его словах правда. И как мы раньше дружно жили до 90-х годов – справляли свадьбы, общались семьями, делились всем, что могли и даже провожали в последний путь.

И в школе у меня были одноклассники – грузины, армяне, абхазы, мегрелы, греки, цыгане, русские. У нас не может быть разделения наций. Мы все вместе – россияне, но каждый из нас уникален. И очень жаль, что нашу молодежь вот так испортили, сломали их позитивное и дружеское видение жизни. И не просто так, не сегодня же это началось и даже не вчера и не позавчера. Но однозначно мы вернемся к тому, когда мы будем все одной большой семьей. Я россиянка до мозга костей. Неважно, что во мне течет греческая кровь. И я за Россию порву каждого. Мне очень близки слова, что русские на колени могут встать только перед Богом, родителями или чтобы завязать шнурки на ботинках. Никогда ни перед кем наш народ не склонит голову.

– На каких языках ты говоришь и поёшь?

– Греческий, английский, русский. Это которые я знаю. А пою я на многих. На армянском, грузинском, украинском, французском, испанском, казахском. Сейчас готовлю песню на белорусском. Я безумно люблю Беларусь, они наши братья. Нам есть чему поучиться у белорусов, правда.

- Ты входишь в Команду 47, много работаешь для Ленинградской области?

– Я очень много работаю по Ленинградской области в разных направлениях. Недавно была награждена Почетной грамотой губернатора Александром Дрозденко за вклад в развитие культуры Ленинградской области и активную общественную деятельность. Я очень много еще благотворительно выступаю в нашем регионе. Еще я вижу, как меняется наша область с каждым годом, сколько Команда 47 сделала для этого!

– Как ты думаешь, что именно дает людям твое творчество?

– Добро, тепло. Потому что я люблю всех, я всегда объединяю людей. В этом моя миссия.

Светлана СОЛОНИЦЫНА

Фото Карины Гутровой

Проект реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области, Дома дружбы Ленинградской области и Ресурсного информационного центра СЗФО