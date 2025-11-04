Чемпионат и Первенство Ленобласти по самбо
В Гатчине в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» 26 октября прошли чемпионат и Первенство Ленинградской области по самбо. Гатчинские спортсмены сумели отлично проявить себя.
Медали разного достоинства завоевали воспитанники спортивного клуба «Вырица». На чемпионате Ленинградской области первое место завоевала Аделина Шашкова. На Первенстве региона среди юниоров обладателями золотых медалей стали Эльдар Каримов, Денис Пелевин и Валерия Сомрякова. На Первенстве среди юношей у клуба две медали: Денис Пелевин занял первое место, Эльдар Каримов – третье место.
Воспитанник клуба дзюдо и самбо «Гатчинский» Дмитрий Кузьмин стал победителем Первенства Ленинградской области среди юношей.
Воспитанники спортивного клуба «Сокол» также достойно показали себя на соревнованиях. Шахром Гулямов, Кирилл Дмитриев и Никита Смирнов завоевали первое место. Ярослав Полеев вернулся с турнира с серебряной медалью. Василий Андреев, Макар Плюснин, Артур Кудинов и Егор Аксенов заняли третье место.
Спортивный клуб Ugoki из Гатчины также радуется успехам своих воспитанников: Евгения Крылова и Елена Солнцева поднялись на высшую ступень пьедестала почета, Максим Горбылев занял третью ступень.
Поздравляем всех победителей и призеров и желаем успешного выступления на Первенстве Северо-Западного федерального округа, который пройдет в конце декабря в Сыктывкаре.