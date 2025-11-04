Президентская библиотека ко Дню народного единства

Праздник посвящён историческим событиям 1612 года. Подробнее об этом периоде рассказывается в коллекции «Преодоление Смуты на Руси» на портале Президентской библиотеки. Ещё одна коллекция посвящена участникам Второго народного ополчения – Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, под руководством которых в 1612 году Москва была освобождена от польских интервентов.

Выдающуюся роль в организации этого народного движения сыграл нижегородский земский староста Кузьма Минин. Он убедил нижегородцев организовать новое ополчение для «помощи Московскому государству» и начать сбор денег для освобождения столицы от врагов. Военачальником ополчения был выбран князь Дмитрий Пожарский, в то время лечившийся от тяжёлого ранения в своём родовом имении Юрино недалеко от Нижнего Новгорода. Князь состоял на службе у царя Василия Шуйского и был ранен во время битвы с поляками в составе Первого народного ополчения, которое не смогло освободить Москву.

Воины под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выступили из Нижнего Новгорода в конце февраля 1612 года. Задержавшись на четыре месяца в Ярославле, ополченцы образовали «Совет всея земли», в состав которого вошли члены городского совета Нижнего Новгорода, члены знатных княжеских родов и представители других городов. Совет выполнял функции временного правительства. После ряда кровопролитных боёв в начале сентября 1612 года была освобождена большая часть Москвы и прилегающих территорий, а в начале ноября штурмом был взят Китай-город. Это ознаменовало полную победу Второго ополчения, изгнавшего из Москвы польско-литовских интервентов.

22-26 октября (1-5 ноября) 1612 года польский гарнизон Кремля капитулировал. Знаменательное событие было решено отпраздновать крестным ходом, который состоялся 25 октября (4 ноября) 1612 года.

Электронные копии монографий и документов на портале Президентской библиотеки рассказывают о событиях в России накануне Смутного времени – «той годины напастей, стыда и славы». Также представлены свидетельства иностранцев о событиях в России в конце XVI – начале XVII века. Отдельно собраны материалы по истории осады Троице-Сергиевой лавры (1608–1610).

В издании 1892 года «Троицкая Сергиева лавра в смутное время Московского государства начала XVII-го века» идёт речь об осаде обители «польскими людьми и русскими изменниками», которая длилась более пятнадцати месяцев. На неприятеля защитники монастыря шли с именем Сергий на устах. Люди гибли не только в сражениях, но и от страшных болезней. Одно из «великих бедствий» – «цинготная» болезнь (цинга) уносила по пятьдесят, а то и по сто человек в день, и у державших оборону лавры опускались руки. Что делать? Умирать ли от язвы или сдать монастырь неприятелям? Но выжившие, подкрепляемые верой, всё вытерпели и всё перенесли.

В коллекции представлены издания о лидерах народного ополчения и народных героях: патриархе Гермогене, Иване Сусанине, о событиях, разворачивавшихся в отдельных городах: Архангельске, Смоленске, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Пскове, Ярославле и др.

В январе 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля для избрания нового царя открылся Земский собор. Это был один из самых многолюдных и, по мнению историков, первый всесословный собор, куда входили даже свободные крестьяне. Из многих кандидатов на русский престол был избран 16-летний Михаил Фёдорович Романов (двоюродный племянник последнего царя из династии Рюриковичей – Фёдора Иоанновича (1557–1598)), представитель фамилии, впоследствии правившей Россией (точнее – Российским государством) более 300 лет. Этим событиям посвящён раздел коллекции «Романовы. Воцарение новой династии».

4 ноября – это праздник согласия и примирения, день единения народа, благодаря которому стало возможным изгнание иноземных захватчиков из столицы Российского государства. Участники народного ополчения проявили в сражениях за Москву массовый героизм, а их предводители – высокое полководческое мастерство, храбрость и способность идти на взаимные уступки ради спасения Отечества.