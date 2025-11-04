Турнир по бадминтону «Осенний волан»

Участие в соревнованиях приняли юные спортсмены из разных районов Ленинградской области. В двух возрастных категориях (4–6 классы и 7–9 классы) бадминтонисты состязались в одиночных и парных играх. Игры состояли из трех партий до 21 очка.

В возрастной категории 4–6 класс (2012–2014 г.р.) результаты в командном зачете следующие: первое место заняла команда Гатчинского округа - бадминтонный клуб «Гатчина»; второе место у команды Волховского района - школьный спортивный клуб «Прометей» (Кисельнинская школа); третье место у команды Всеволожского района - школьный спортивный клуб «Олимп» (Муринская школа № 3).

В этой же возрастной группе в одиночном разряде пьедестал выглядит так: на первом месте – Елизавета Гаврилова (БК «Гатчина») и Алексей Ванюшов (ШСК «Олимп»), на втором месте – Наталья Ульянова (ШСК «Прометей») и Даниил Соколов (БК «Гатчина»), на третьем месте – Диана Фионина (ШСК «Прометей») и Денис Новиков (ШСК «Олимп»).

В парном разряде золотую медаль выиграли Диана Фионина /Наталья Ульянова (ШСК «Прометей») и Денис Новиков /Алексей Ванюшов (ШСК «Олимп»). Серебряную медаль забрали Алиса Волкова /Яна Андреева (ШСК «Прометей») и Даниил Соколов /Роман Иванов (БК «Гатчина»). Бронза – у пары Елизавета Гаврилова /Валерия Полуэктова (БК «Гатчина») и у пары Дмитрий Колосников /Иван Гуска (ШСК «Прометей»).

В возрастной категории 7–9 класс (2009–2011 г.р.) также сильнейшей стала команда Гатчинского округа - бадминтонный клуб «Гатчина». не поменялся расклад и на других ступенях пьедестала почета: второе место у команды Волховского района - ШСК «Прометей»; третье место – у команды Всеволожского района, - ШСК «Олимп».

В женском одиночном разряде весь пьедестал – у Гатчинского округа: первое место – Диана Егоркина, второе место – Нелли Юсьма, третье место – Анжелика Суворова. В мужском одиночном разряде ситуация немного отличается: на первом месте – Ярослав Евдокимов (БК «Гатчина»), на втором месте – Денис Варапаев (ШСК «Прометей»), на третьем месте – Андрей Егоров (БК «Гатчина»).

В женском парном разряде вновь две ступени пьедестала у Гатчинского округа: первое место – Диана Егоркина /Нелли Юсьма, второе место –Анжелика Суворова /Владислава Чобат. На третьем месте – девушки из ШСК «Олимп», Александра Сухорукова /Мария Иванова.

В мужском парном разряде первое место заняла пара из ШСК «Прометей», Андрей Матвеев /Денис Варапаев. А на втором и третьем месте – вновь бадминтонный клуб «Гатчина», пара Ярослав Евдокимов/ Игорь Котельников и пара Алексей Егоров/Андрей Егоров соответственно.

Поздравляем всех участников, победителей и призеров!