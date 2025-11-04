«Фортиссимо» – в «Созвездии талантов»!

Финальное прослушивание VIII Областного фестиваля-конкурса детской эстрадной песни «Созвездие талантов», собравшее юных артистов из разных уголков Ленинградской области, состоялось 25 октября на сцене Тосненского дворца культуры.

Главный вокальный конкурс эстрадных коллективов Ленинградской области проходил в два этапа: отборочный тур и финал. География участников - вся Ленинградская область! Юные дарования в возрасте от 6 до 17 лет соревновались в трех номинациях: «Солисты», «Дуэты» и «Вокальные ансамбли».

По итогам отборочного тура в финал прошли 54 сильнейших коллектива области. За победу боролись 188 ребят от 6 до 17 лет. Участники представили яркие номера, которые оценивало компетентное жюри.

Высокий результат показали артисты вокально-эстрадной студии «Фортиссимо» из Гатчинского дома культуры (руководитель Виктория Полухина), завоевав диплом лауреата I степени.

Напомним, вокально-эстрадная студия «Фортиссимо» начала свою деятельность в 2019 году. Воспитанники студии являются постоянными участниками городских, районных и областных мероприятий, а также всероссийских и международных конкурсов, где регулярно занимают призовые места.