Магия бисера в Центре творчества юных

На выставке представлены разнообразные женские украшения, объемные работы с букетами цветов, живописные картины, иконы в технике бисера. Здесь можно увидеть, как ремесло бисероплетения становится подлинным искусством в руках талантливого человека.

За минувшие десятилетия участниками «Бисерной мастерской» стали сотни детей и взрослых со всего Гатчинского округа. Они приняли участие в бесчисленном количестве конкурсов, становясь победителями в них. Творческое объединение активно участвует и в историко-просветительской деятельности, размещая свои работы в музейных и выставочных пространствах Гатчины.

Бисерная история Гатчины

История «Бисерной мастерской» началась в 2000 году, когда ее основатель и первый руководитель – педагог дополнительного образования Валентина Петровна Устюжанцева – впервые выставила свои произведения из бисера в библиотеке им. А.И. Куприна.

- До этого я работала только с детьми, но после выставки ко мне стали обращаться взрослые с просьбой научить их бисероплетению, – вспоминает Валентина Петровна. - Так возникли первые группы для детей и взрослых.

Как рассказала мастерица, само бисероплетение началось для нее еще раньше, в 1995 году, когда она работала педагогом в Школе творческого развития.

- Однажды на уроке по художественному труду ко мне обратилась одна ученица, которой надоело вышивать крестиком, – говорит она. - Девочка сказала: «А слабо вам бисером нас научить?» И вот это «слабо» сработало: у нас началось бисероплетение. Конечно, было непросто, ведь тогда не было никаких пособий или методик.

Чтобы освоить эту технику, Валентина Устюжанцева знакомилась с картинами из бисера в запасниках Эрмитажа. Не менее важным для нее стал многолетний опыт летних лагерей и мастер-классов для детей в Финляндии, куда ее неоднократно приглашали, высоко оценив это искусство.

В 2002 году Валентина Петровна вошла в Гатчинское товарищество художников и стала участвовать в выставках, проходивших в крупных городах Ленинградской области и в Финляндии. Ее художественные работы хранятся в Российском Этнографическом музее, в правительственных учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в музеях и частных собраниях. Валентина Устюжанцева – автор вышитых бисером гербов Гатчины и рода Ганнибалов, который входит в фонд музея-усадьбы «Суйда».

Мастерская народная и образцовая

Благодаря вдохновению и таланту Валентины Устюжанцевой коллектив ее единомышленников продолжал расти и развиваться, получив в 2005 году приглашение войти в состав Центра творчества юных под названием «Бисерная мастерская». С первого же года своего существования «Бисерная мастерская» начала принимать активное участие в художественной жизни города. Мастерицы осуществляли самые разные проекты, среди которых был, например, цикл выставок «Бисерное волшебство на Рождество» в кинотеатре «Победа». С творческими работами юных и взрослых студийцев жители Гатчины и района имели возможность знакомиться на выставках в наших библиотеках.

В 2008 году студии было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив», а из работ учеников был создан первый выставочный зал. В 2015 году мастера «Бисерной мастерской» подарили городу Гатчине уникальную коллекцию, посвященную 400-летию дома Романовых: она состояла из сувенирных яиц и оплетенной бисером шкатулки. Благодаря кропотливому труду студийцев и их руководителя в 2022 году «Бисерной мастерской» было присвоено почетное звание «Образцовый самодеятельный коллектив».

- Мы очень горды тем, что у нас работают такие замечательные мастерицы, которые воспитывают прекрасных учеников - говорит директор Центра творчества юных Надежда Корбут. - Мы очень много лет работали вместе, и я могу сказать, что Валентина Петровна всю душу вложила в создание этого творческого коллектива. Руководить такой студией – большой труд, ведь нужно найти подход к каждому человеку и привести его к творчеству, чтобы вместе творить новые миры. Валентина Петровна создавала отдельные выставочные залы, у нее было очень много идей и проектов. Она находила силу и возможности для сотрудничества с самыми разными коллективами: «Бисерная мастерская» участвовала в экологических шоу, сотрудничала с ансамблем гусляров «Перезвон», делая украшения для народных костюмов.

«Не бойтесь творить — это прекрасно!»

С 2017 года «Бисерную мастерскую» возглавляет ученица Валентины Петровны – Ольга Валентиновна Рослякова. Она продолжает традиции своей наставницы: обучает детей и взрослых, организует выставки, мастер-классы и участие коллектива в творческих проектах. «Бисерная мастерская» принимает участие в районных, областных и международных выставках и конкурсах, проводит персональные выставки участников коллектива на различных площадках Гатчины.

- Я благодарна всем, кто был со мной все эти годы с самого начала, и тем, кто занимается с нами сейчас, – говорит Ольга Рослякова. - Для меня это был абсолютно новый опыт жизни. Мне было всё страшно: я боялась детей и взрослых. Всё было очень необычным и непривычным, но меня все поддержали, как поддерживали позже и все мои безумные идеи... Моя работа состоит из двух частей: одна – преподавание детям и взрослым, вторая – мое собственное творчество. Без своего собственного развития кого-то учить и сложно, и бесполезно. Мы всё время что-то придумываем, фантазируем. Одним из самых последних запоминающихся событий стало сотрудничество с коллективом «Колибри»: мы делали украшения для народных костюмов. Это было очень интересно, потому что в эту работу было вовлечено множество людей... Не бойтесь творить – это прекрасно! Тем, кто только начинает, желаю трудолюбия, усердия и новых идей.

На выставке «Магия бисера» каждый может увидеть уникальные произведения искусства, выполненные мастерами своего дела, насладиться разнообразием техник бисероплетения и великолепием изделий, созданных за два десятилетия существования мастерской.

Выставка работ участников народной студии «Бисерная мастерская» в Центре творчества юных продлится до 14 ноября.

Юлия Лысанюк