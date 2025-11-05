Полиция Гатчинского района проводит проверку по факту смертельного ДТП с пешеходом у деревни Парицы

На 1 километре автодороги Гатчина – Ополье, у деревни Парицы, 31-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Йетти», двигаясь от деревни Малые Колпаны в сторону поселка Войсковицы, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на находившегося на проезжей части пешехода.

В результате ДТП 50-летний пешеход скончался на месте от несовместимых с жизнью травм.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: freepik.com