Полиция Гатчинского района проводит проверку по факту смертельного ДТП с пешеходом у деревни Парицы
30 октября в 20.30 в полицию поступило сообщение о ДТП в деревне Парицы Гатчинского района Ленинградской области.
Рубрики: Происшествия
На 1 километре автодороги Гатчина – Ополье, у деревни Парицы, 31-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Йетти», двигаясь от деревни Малые Колпаны в сторону поселка Войсковицы, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на находившегося на проезжей части пешехода.
В результате ДТП 50-летний пешеход скончался на месте от несовместимых с жизнью травм.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: freepik.com
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.