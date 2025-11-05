Бесплатные участки получили ещё 168 гатчинцев

На комиссию было приглашено 1004 гражданина, которым было предложено 326 земельных участков на территории всего Гатчинского округа. Это была одна из самых масштабных комиссий с момента вступления в силу областного закона № 105-оз от 14 октября 2008 года.

Работа комиссии стартовала в 10 часов утра и длилась практический целый рабочий день. Члены комиссии, в состав которой входят руководители администрации, специалисты по земельным вопросам, юристы и общественники, размещались на сцене. Льготники разного возраста заполнили зрительный зал. Принявшие решение получить в собственность предложенный участок, спустившись со сцены, тут же оформляли документы.

Всего на этой комиссии осуществили свой выбор 168 граждан, имеющих первоочередное право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, зарегистрированных на территории Гатчинского округа. В их числе – ветераны СВО.

Оставшиеся земельные участки буду предложены гражданам на дополнительном заседании комиссии, которое будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что с местом расположения предлагаемых земельных участков льготники могут ознакомиться заранее, обратившись в территориальные управления Гатчинского округа. Полная информация по вопросам предоставления земельных участков (включая схему расположения участков) размещена на официальном сайте администрации Гатчинского округа. При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться в комитет по управлению имуществом по телефону: 8(81371)988-48.

С начала 2025 года в рамках областного закона № 105-оз было предоставлено 367 земельных участков.

Татьяна Можаева