Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
06.11.2025 с 09:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово,
д. Черново.
06.11.2025 с 10:00 до 18:00 кратковременно 2 раза на 30 минут
Пудостьское ТУ:
д. Хюттелево.
06.11.2025 с 09:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
д. Рождествено, пр-т Большой д.119-151.
06.11.2025 с 09:00 до 18:00
Дружногорское ТУ:
СНТ Лесовод-1.
06.11.2025 с 09:00 до 17:30
Веревское ТУ:
СНТ Огонек,
д. Вайялово,
д. Малое Верево(частично).
06.11.2025 с 09:00 до 17:30
Войсковицкое ТУ:
п. Войсковицы(промзона).
06.11.2025 с 09:00 до 17:30
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет(промзона).
06.11.2025 с 10:00 до 18:00
Сусанинское ТУ:
п. Сусанино.
