Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

06.11.2025 с 09:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово,

д. Черново.

 

06.11.2025 с 10:00 до 18:00 кратковременно 2 раза на 30 минут

Пудостьское ТУ:

д. Хюттелево.

 

06.11.2025 с 09:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

д. Рождествено, пр-т Большой д.119-151.

 

06.11.2025 с 09:00 до 18:00

Дружногорское ТУ:

СНТ Лесовод-1.

 

06.11.2025 с 09:00 до 17:30

Веревское ТУ:

СНТ Огонек,

д. Вайялово,

д. Малое Верево(частично).

 

06.11.2025 с 09:00 до 17:30

Войсковицкое ТУ:

п. Войсковицы(промзона).

 

06.11.2025 с 09:00 до 17:30

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет(промзона).

 

06.11.2025 с 10:00 до 18:00

Сусанинское ТУ:

п. Сусанино.