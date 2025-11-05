Таицкий КДЦ: скучать – некогда!

В прошлом году Таицкий культурно-досуговый центр (КДЦ) торжественно отметил 90-летие. Первое упоминание о Таицком клубе обнаружено местными краеведами в архивах за 1934 год. Хотя, конечно, культурная жизнь здесь кипела и задолго до этого. Так, например, в 1905 году в Тайцах работало два частных театра, которые пользовались большой популярностью. Вокруг располагались дачные поселки. Состоятельные дачники любили собираться и вместе проводить культурный досуг.

Эта интересная особенность поселка Тайцы отразилась на работе и современного КДЦ. С одной стороны, в Тайцах и поблизости постоянно проживают сотни дачников. А сейчас всё чаще питерские жители предпочитают жить в своих домах за городом, где в том числе посещают местные учреждения культуры. С другой стороны, этот поселок находится на границе двух регионов. Транспортная доступность Санкт-Петербурга облегчает выбор между лучшими учреждениями культуры страны. Чтобы привлечь публику в местный КДЦ, нужно очень высоко держать творческую планку!

Всё – к лучшему!

В этом году в КДЦ произошли важные преобразования. Во-первых, сменился учредитель – теперь это комитет по культуре и туризму Гатчинского округа. Соответственно, увеличилось финансирование.

- Безусловно, это большое подспорье в работе. Мы можем больше средств направить на проведение крупных мероприятий. Можем пригласить профессиональных артистов. Нашим посетителям нравится, когда в афише есть разнообразие: интересные постановки, новые коллективы, исполнители. В творческом плане открывается больше возможностей, мы развиваемся, – подчеркивает директор Таицкого КДЦ Андрей Владимирович Александров.

Перспективы центра во многом связаны с плановым расширением и дополнительными площадями. Сейчас учреждение культуры располагается в центральном корпусе двухэтажного здания, к которому пристроены еще два крыла. Туда должна переехать Таицкая детская музыкальная школа имени Римского-Корсакова. Пока же работники культуры творят, организуют досуг и дарят людям радость, соседствуя с учреждением дополнительного образования, кабинетом МФЦ и библиотекой.

С 2025 года в состав Таицкого КДЦ как структурное подразделение вошел Веревский Дом культуры. Сейчас идет процесс его реформирования. К концу года все библиотеки, в том числе таицкая и веревская, перейдут в единую библиотечную систему Гатчинского округа, и у них будет один руководитель. Фактически же библиотеки останутся на своих местах. А вот музыкальная школа, возможно, к концу следующего года обретет свой дом. И тогда в КДЦ можно будет открыть еще несколько новых творческих студий.

Кружки и любительские объединения

По плану в начале 2026 года в штате Таицкого КДЦ будет более трех десятков человек. А кружков – более двух десятков.

- У нас много коллективов и студий. Мы гордимся всеми. Есть молодые, есть более опытные. У нас очень хорошие хореография и вокал. Наш творческий коллектив может своими силами организовать полноценный концерт. С этого года на нашей площадке работает хореографический театр-студия «Артис Балет». Организаторы и руководители школы-студии – известные, опытные и высокопрофессиональные педагоги. Пользуется спросом рисовальный класс – кружок для людей разного возраста и разного уровня подготовки. Есть потребность в технических кружках. В советское время были Дома пионеров, где это направление культивировалось. А теперь, к сожалению, авиамодельных, судомодельных, автомобильных кружков, мастерских с современными станками мало. И даже если бы мы нашли руководителя кружка, отдельное помещение под ключ, которое требует любой технический кружок или мастерская, мы пока предоставить не можем,

– говорит Андрей Владимирович Александров.

В октябре фойе КДЦ украсила выставка «Историческое лето» профессиональных художников Санкт-Петербурга и Ленинградской области – отчет с летнего пленэра. Это еще одно востребованное направление работы.

- У нас хорошие творческие взаимоотношения с Союзом художников. Раз в квартал проводим пленэры. Встречаем художников, размещаем, если нужно – отвозим к нужному месту. Часть работ мы получаем в дар. Благодаря тесному сотрудничеству у нас образовался фонд живописных работ для организации тематических выставок, – отмечает Андрей Владимирович.

Добро пожаловать!

Жителям поселка Тайцы, постоянным посетителям КДЦ, нравится, что регулярно из Петербурга приезжают профессиональные труппы, что это лучшие театры, в том числе областные, и лучшие постановки. А стоимость билетов намного ниже, чем в Северной столице.

- Конечно, далеко не все спектакли можно показать на нашей сцене: она маловата для массовых действий и больших декораций. Но тех, кого мы приглашаем, публика уже знает, понимает, и на них идут с удовольствием, – констатирует Андрей Владимирович.

Силами своих коллективов КДЦ ежемесячно проводит более десятка культурно-массовых мероприятий: концерты, мастер-классы, гастрольные поездки. Так, недавно в один день КДЦ дал два выездных концерта в воинских частях Гатчинского округа. А 4 ноября большой концерт, посвященный Дню народного единства, состоялся на родной сцене.

Готовится обширная новогодняя программа к зимним каникулам: 26 декабря детей и взрослых ждет любимая сказка «Морозко», 28 декабря – спектакль-балет «Девочка со спичками» по сказке Г.Х. Андерсена, 30 декабря – постановка «Щелкунчик» от театра «Летим». В январе тоже скучать будет некогда.

Добро пожаловать в Таицкий культурно-досуговый центр! Следите за анонсами в официальной группе во «ВКонтакте».

Татьяна Можаева