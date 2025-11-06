Лето прошло – готовимся к следующему

Больше детских оздоровительных лагерей, больше охват детей и выше качество отдыха и оздоровления детей – так определил задачи летней оздоровительной кампании заместитель главы администрации по развитию социальной сферы Павел Иванов.

Сеть организаций отдыха детей и их оздоровления в Гатчинском округе включает 40 лагерей. В их числе – один стационарный лагерь с круглогодичным пребыванием «Лесная сказка» в поселке Тайцы и 39 лагерей с дневным пребыванием, из них пять детских профильных и спортивных.

В 2025 году смогли отдохнуть и оздоровиться 3792 ребенка, это на 363 ребенка больше, чем годом ранее. Из них 2904 ребенка отдохнули в лагерях дневного пребывания, и 880 детей – в лагере «Лесная сказка».

В Гатчинском округе в рамках летней оздоровительной кампании в 2025 году учреждениями, подведомственными комитету по культуре и туризму, было проведено 313 мероприятий по организации отдыха и занятости детей, подростков и молодежи, в которых приняло участие около 21 тысячи детей. Мероприятия были проведены как в учреждениях культуры, так и на открытых уличных площадках, в парках и скверах. Это концертно-развлекательные программы, спектакли, праздничные концерты, спортивные состязания, игровые и интеллектуальные программы, беседы, викторины, просмотры мультфильмов, в которых с большим интересом принимали участие дети разного возраста.

Особое внимание уделялось одаренным детям. Для них были организованы интеллектуальные смены, олимпиадные тренинги и творческие конкурсы.

Много интересных событий для детей и подростков организовано комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике, Гатчинским молодежным центром.

Финансовое обеспечение программы отдыха и оздоровления детей составило 70,9 млн руб-лей: из них областной бюджет –

16,5 млн рублей, муниципальный бюджет – 20,3 млн рублей, родительская плата – 26,9 млн рублей, иные средства – 7,2 млн рублей.

План подготовки к летней оздоровительной кампании 2026 года включает такие задачи, как увеличение количества путевок по субсидии для детей в трудной жизненной ситуации и детей участников СВО, сохранение сети лагерей дневного пребывания и охвата контингента с учетом того, что на 2026 год ряду учреждений предстоят серьезные ремонтные работы. Будет продолжена практика организации второй и третьей смен в лагерях дневного пребывания.

С учетом рекомендаций членов постоянной профильной комиссии совета депутатов Гатчинского округа запланировано организовать сетевое взаимодействие между образовательными учреждениями для предоставления детям, обучающихся в школах, где отсутствует возможность организации детского оздоровительного отдыха, мест в других школах. Информацию о наличии таких мест планируется подготовить к февралю 2026 года.

Подробнее о летней кампании в «Лесной сказке» рассказал директор учреждения Антон Акимов. В этом году, как и прежде, особое внимание уделялось летнему отдыху льготных категорий детей, многие из которых получили бесплатные путевки в детский лагерь. В 2025 году за четыре летних смены в лагере «Лесная сказка» отдохнули 250 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В том числе дети, чьи родители принимают участие в специальной военной операции, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для них были организованы тематические праздники, спортивные мероприятия и оздоровление, экскурсии и кружковая работа.

Помимо веселых и интересных летних смен, календарь событий «Лесной сказки» включал зимнюю смену, тематическую смену, февральскую смену для первоклассников, весеннюю смену и три интеллектуальных смены для детей, углубленно изучающих историю и английский язык.

В «Лесную сказку» приезжают дети и из других городов и регионов. Часть детей отдыхает по путевкам, приобретенным с учетом компенсации за счет родителей, проживающих в Ленинградской области. Часть – по путевкам, приобретенных за счет родителей, проживающих в Санкт-Петербурге, по сертификатам.

Из года в год идет поступательное развитие инфраструктуры лагеря. В 2025 году были организованы капитальный ремонт канализации в столовой и установка станции биологической отчистки, установлен второй пост охраны, выполнена модернизация внутренних электросетей и утепление чердачного помещения в пятом корпусе (Доме творчества), увеличено количество душевых в гостевых домах, построена новая спортивная площадка и военизированная полоса препятствий, установлена уличная беседка, выполнено освещение игровых и спортивных площадок.

В планах на 2026 год – строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса. Также, как отмечает Антон Акимов, лагерю необходимо строительство нового корпуса. Это позволит создать условия, соответствующие современным стандартам детского отдыха и оздоровления.

Татьяна Можаева

Фото ДОЛ “Лесная сказка”