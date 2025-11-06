Путешествие в Татарстан, не выходя из библиотеки…

Ребята блеснули эрудицией! Даже самые каверзные вопросы о традициях, праздниках и культуре народов России не смогли поставить их в затруднение.

Но главным сюрпризом стало настоящее путешествие в Татарстан, которое подарила детям наша активная читательница — бабушка Нурия из деревни Акколово. Она окружила ребят таким теплом и гостеприимством, что библиотека на мгновение превратилась в уголок солнечной республики.

В исполнении нашей гостьи прозвучали не только на русском, но и на татарском языках: мудрая народная сказка «Шурале», отрывок из поэмы Габдулы Тукай, красивая народная песня «Ай, былбылым», что означает «маленькая птичка».

Также от бабушки Нурии дети узнали, кто такая абием, как выглядит национальный костюм, и какие блюда любят готовить татары. И, конечно, она угостила всех присутствующих собственноручно испечённым ароматнейшим эчпочмаком и сладким чак-чаком.

Мероприятие получилось ярким и запоминающимся, наглядно показав, как важно сохранять дружбу и взаимное уважение между людьми разных национальностей.

Благодарим Нурию Халимову за щедрость души и сердечное тепло, а ребят — за активное участие и блестящие знания!

Ирина Федорова, главный библиотекарь Сяськелевской библиотеки