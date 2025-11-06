Ленобласть — лидер по динамике роста в рейтинге Общественной палаты России «Регион НКО»

Рейтинг анализирует 172 показателя: от статистических данных развития сектора до экспертной оценки. Ленобласть стала лидером в номинации «Наличие и комплексность мер поддержки СО НКО в регионе».

С 2021 года число региональных проектов, которые ежегодно получают поддержку Губернатора области и президентских фондов, выросло в 2,5 раза — с 96 до 239.

«Шаг за шагом, не останавливаясь, Ленобласть создает условия для развития общественной инициативы и гражданского общества. Цель всех социальных проектов и нашей работы — в конкретных позитивных изменениях в городах и поселках, которые реализуют жители, потому что считают их важными — и поддержка регионом этих изменений», — прокомментировала высокий результат региона председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен.

Рейтинг «Регион-НКО» ежегодно составляет Общественная палата Российской Федерации — он создан для объективной оценки уровня развития некоммерческого сектора в субъектах РФ. Оцениваются ключевые критерии, среди которых экономическая значимость и устойчивость НКО, их медиаактивность, социальная роль и уровень поддержки со стороны региона.

Результаты рейтинга были представлены в Москве на форуме «Сообщество», где Общественная палата России подводит итоги 20-летней системной работы по развитию гражданского общества.