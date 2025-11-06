«Российская наука — незыблемая крепость»: представитель Ленобласти Сергей Подко-вальников выступил на масштабном марафоне Знание.Наука

Сергей Подковальников напомнил о ключевых достижениях отечественной науки — от работ Курчатова и Менделеева до современных открытий в области биотехнологий. Он назвал физику, химию и биологию «тремя богатырями российской науки» и отметил, что именно они формируют фундамент технологического суверенитета страны.

«Дело Дмитрия Ивановича Менделеева живет. Все шесть химических элементов XXI века были синтезированы в России, и три из них названы в честь наших ученых и Подмосковья. Это открытия, вписанные золотыми буквами в историю человечества», — подчеркнул лектор.

Он также рассказал о российских прорывах в области биомедицины, сравнив создание вакцины «Спутник V» с полетом Гагарина — «тем же прорывом, только в биологии и медицине».

«Российская наука — незыблемая крепость, которая позволяет уверенно смотреть в будущее и решать любые вызовы, которые бросает человечеству прогресс», — отметил Сергей Подковальников.

Сессия завершилась интерактивом: лекторы вместе с аудиторией расшифровали «научные числа» из трех тематических областей — биологии, космоса и исследований сознания.

Просветительский марафон Знание.Наука объединил более пяти тысяч школьников, студентов и молодых ученых, победителей всероссийских олимпиад из 80 регионов России, а также Абхазии. Марафон призван раскрыть значимость науки для всех сфер человеческой деятельности от промышленности до культуры. Общаясь с лекторами, участники получают информацию о том, как наука расширяет человеческие возможности и какие перспективы открываются перед молодежью в научной сфере.